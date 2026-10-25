Jak ustawić grzejnik na zimę? Wyjaśniamy, które wartości najlepiej ogrzeją mieszkanie 50 m². Ustaw tak pokrętło kaloryfera, a będzie ciepło, ale rachunki nie wzrosną

Z początkiem sezonu grzewczego pojawiają się wyzwania: jak efektywnie ogrzać mieszkanie, unikać przesuszonego powietrza i przygotować się na nowe przepisy dotyczące ogrzewania?

Eksperci ostrzegają przed typowymi błędami, takimi jak ustawianie termostatu na "5" lub całkowite wyłączanie, co generuje straty i niepotrzebne koszty.

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Jak ustawić termostat grzejnika, aby najbardziej optymalnie wykorzystać jego moc?

Rozpoczął się sezon grzewczy. Oznacza to, że kaloryfery w domach zrobiły się ciepłe. Sezon grzewczy to dość specyficzny okres dla właścicieli mieszkań. Ciepłe grzejniki ogrzewają pomieszczenia, ale czasami mogą bardzo przesuszać powietrze. Eksperci wskazują, najlepszy poziom nawilżenia wynosi od 40 do 60 proc. Poniżej tej wartości powietrze jest zbyt suche, co może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Suche powietrze podrażnia błony śluzowe, powoduje ból gardła, katar, a także wzmaga alergie. Bardzo przesuszone powietrze negatywnie wpływa także na kwiaty doniczkowe. Aby ograniczyć nadmierne przesuszanie się powietrza wiele osób skręca termostat na niższe wartości.

Kolejnym wyzwaniem w sezonie grzewczym jest odpowiednie ustawienie termostatu. Mieszkańcy bloków czerpią ciepło nie tylko ze swoich grzejników. To system naczyń połączonych, każdy mieszkaniec ogrzewa wzajemnie sąsiadów. Przez lata powodowało to wiele niesprawiedliwości ponieważ niektórzy lokatorzy całkowicie wyłączali grzejniki i czerpali ciepło od sąsiadów. Od 2027 roku to się zmieni ponieważ w życie wchodzą przepisy dotyczące ogrzewania. Osoby, które całkowicie wyłączą termostat kaloryferów zostaną obarczone opłatą za ogrzewanie części wspólnych, a także kwotą za utrzymanie minimalnej temperatury w mieszkaniu, która najczęściej zostanie określona na 16 st. Celsjusza.

Jak zatem ustawić termostat w mieszkaniu 50 m², aby najlepiej ogrzać mieszkanie, ale nie przepłacać? Eksperci wskazują, że wiele zależy od pomieszczenia i temperatura w różnych pokojach powinna być zmienna. Przede wszystkim unikaj rozkręcania termostatu na najwyższą wartość, czyli na "5". Grzejnik nie nagrzeje się szybciej, a będzie jedynie generować spore straty energii. Podobnie, nie zaleca się całkowitego wyłączenia grzałki. Powietrze zostanie maksymalnie schłodzone, a potem bardzo długo zajmie jego ogrzanie. Pamiętaj także, aby nie zastawiać dostępu do grzejników. Stół, zasłony czy komoda mogą skutecznie blokować przepływ ciepłego powietrza.

Jak ustawić grzejnik w pokojach?

Najlepsze wartości dla mieszkania 50 m² to:

Salon - ustawienie termostatu pomiędzy "3" a "5". Optymalna temperatura w salonie powinna wynosić około 20-22 stopnie Celsjusza.

Sypialnia - ustawienie termostatu na "2". W sypialni warto mieć nieco chłodniej. Temperatura na poziomie 18 st. Celsjusza sprzyja lepszemu zasypianiu.

Kuchnia - ustawienie termostatu na "2". W kuchni nie masz sensu utrzymywać wysokiej temperatury. Urządzenia takie jak piekarnik czy kuchenka potrafią podnieść temperatury w pomieszczeniu nawet o kilka stopni Celsjusza.

Łazienka - ustawienie termostatu na "4". W łazience lepiej mieć nieco wyższą temperaturę na poziomie 22 stopni Celsjusza. Chroni ona przed wilgocią i zapewnia komfort po kąpieli.

Dla osób, które chcą jeszcze precyzyjniej kontrolować temperaturę i oszczędzać energię, doskonałym rozwiązaniem są inteligentne termostaty. Pozwalają one na programowanie harmonogramów grzewczych dostosowanych do trybu życia domowników, zdalne sterowanie za pomocą smartfona, a nawet automatyczne obniżanie temperatury, gdy nikogo nie ma w domu. Inwestycja w taki system może przynieść znaczne oszczędności i zwiększyć komfort cieplny.

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