Pogoda na 1 listopada pokrzyżuje plany Polakom? Zawirowania niczym w PRL-u. Czy spadnie pierwszy śnieg? Mówimy, jak się przygotować

Wstępne prognozy na Wszystkich Świętych 2026 wskazują na chłodną i wilgotną aurę, z temperaturami oscylującymi między 9 a 15 stopni Celsjusza.

Synoptycy przewidują lokalne opady deszczu w wielu regionach Polski, jednak opadów śniegu na 1 listopada nie należy się spodziewać.

Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź, jak przygotować się na cmentarz i dowiedz się, czy w Twoim mieście pogoda okaże się bardziej łaskawa!

Pogoda na Wszystkich Świętych. Co wiadomo o prognozach na listopada 2026?

Pojawiają się pierwsze prognozy na 1 listopada. Warto jednak podkreślić, że nadal są one niepewne, a aura może się jeszcze zmienić. Według przewidywań synoptyków koniec października będzie chłodny i deszczowy. Aura pozostanie przez wszystkie dni taka sama. Temperatury mają oscylować od 9 do 15 stopni Celsjusza. Wstępnie prognozy wskazują, że również początek listopada 2026 będzie podobny. Temperatury mają spaść, a dni będą chłodne i deszczowe. 1 listopada może zaskoczyć nieprzyjemną, mokrą aurą, a warunki meteorologiczne nie będą sprzyjać osobom wrażliwym na zmiany pogody. Synoptycy wskazują, że lokalnie pojawią się opady deszczu jednak nadal jest zbyt wcześnie, aby określić, czy wystąpią one na terenie całego kraju.

Historyczne dane meteorologiczne pokazują, że początek listopada w Polsce często charakteryzuje się niestabilną pogodą. Typowe są dni z mgłami, niskimi chmurami i przelotnymi opadami deszczu. Średnie temperatury dla tego okresu rzadko przekraczają 10-12 stopni Celsjusza, co potwierdza, że prognozy na 2026 rok wpisują się w ogólny klimat tego miesiąca, oferując klasyczną, polską jesień.

Pogoda na 1 listopada 2026

Warszawa - temperatury na poziomie 11 stopni Celsjusza w dzień i 3 stopni Celsjusza w nocy. Niewielkie zachmurzenie, ale bez opadów deszczu.

Kraków - temperatura około 10 stopni Celsjusza w dzień i 4 stopnie Celsjusza w nocy. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Duża wilgotność powietrza.

Gdańsk - temperatury na poziomie 11 stopni Celsjusza w dzień i 6 stopni Celsjusza w nocy. Spodziewane niewielkie opady deszczu, spory wiatr i poczucie przejmującego chłodu.

Wrocław - temperatura nawet do 13 stopni Celsjusza w dzień i 6 stopni Celsjusza w nocy. Niewielkie zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Dosyć ciepło.

Pogoda na 1 listopada 2026. Jak się przygotować?

Wiele wskazuje, że pogoda na Wszystkich Świętych będzie typowa dla tej pory roku. Chłodno, wilgotno z niewielkimi przejaśnieniami. Wybierając się na cmentarz warto się odpowiednio przygotować. Najlepiej ubrać się na cebulkę i zadbać o wygodne, nieprzemakalne buty. Przyda się parasol lub płaszcz z kapturem. Z uwagi, że w wielu rejonach może wiać dobrze mieć przy sobie cienką czapkę, który uchroni głowę przed przewianiem. Cmentarze to otwarta przestrzeń, gdzie wiatr zazwyczaj jest silniejszy. Niezbędne mogą okazać się również rękawiczki, zwłaszcza jeśli planujesz spędzić na cmentarzu więcej czasu. Zabranie ze sobą termosu z ciepłą herbatą lub kawą to kolejny sprawdzony sposób na rozgrzanie się od środka i poprawienie komfortu w chłodny, listopadowy dzień. Osoby reagujące na zmiany pogody powinny mieć przy sobie tabletki przeciwbólowe, w razie, gdy pojawi się migrena lub inne dolegliwości.

Prognoza na Wszystkich Świętych. Czy spadnie śnieg?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących pogody na 1 listopada jest, czy pojawi się śnieg. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu śnieg na Wszystkich Świętych był czymś zupełnie normalnym, jednak zmiany klimatu sprawiły, że obecnie pojawia się on coraz rzadziej. Na ten moment synoptycy nie przewidują opadów śniegu na 1 listopada. Lokalnie mogą wystąpić przymrozki, a w rejonach górskich pojawią się opady deszczu ze śniegiem.

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