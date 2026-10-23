Światowy Dzień Makaronu - Polacy pokochali te dania

Włoskie smaki na polskich stołach

Spaghetti z sosem pomidorowym, penne z bazyliowym pesto czy tagliatelle w kremowym sosie – włoskie klasyki od lat cieszą się ogromną popularnością. Sprawdzają się zarówno podczas szybkiego obiadu w tygodniu, jak i przy kolacji z bliskimi. Można je łączyć z sezonowymi składnikami i dopasowywać do własnych upodobań.

Choć najczęściej sięgamy po gotowe produkty ze sklepu, przygotowanie świeżego makaronu w domu pozwala nadać znanym potrawom wyjątkowy charakter. Delikatna konsystencja, możliwość wyboru składników i eksperymentowania ze smakami sprawiają, że nawet najprostsze danie może zamienić się w małą włoską ucztę.

Domowy makaron? Łatwiej niż myślisz

Samodzielne przygotowanie ciasta może kojarzyć się z długim wyrabianiem, wałkowaniem i wykrawaniem odpowiednich kształtów. Tymczasem cały proces nie musi być ani trudny, ani czasochłonny. Philips Pasta Maker HR2665/96 z serii 7000 automatycznie miesza składniki, wyrabia ciasto i formuje makaron, dzięki czemu jego przygotowanie zajmuje mniej niż 10 minut2. Wystarczy wsypać mąkę i dodać odpowiednią ilość płynnych składników, a urządzenie zajmie się resztą.

Wbudowana waga ułatwia dobranie właściwych proporcji, natomiast technologia ProExtrude odpowiada za dokładne mieszanie i formowanie ciasta, pozwalając uzyskać gładką i sprężystą konsystencję. Urządzenie wyposażono również w 10 tarcz formujących, dzięki którym można przygotować m.in. spaghetti, penne, fettuccine czy pappardelle.

Domowe przepisy można urozmaicić nie tylko różnymi rodzajami mąki, ale także naturalnymi dodatkami, które nadadzą makaronowi wyjątkowy kolor i smak. Sok z buraka pozwoli uzyskać intensywnie różowy odcień, szpinak – apetyczną zieleń, a purée z dyni – ciepłą, pomarańczową barwę. Dzięki temu nawet proste danie może nabrać wyjątkowego charakteru i zachwycać nie tylko smakiem, ale również wyglądem.

24 godziny z makaronem – dołącz do wyzwania Philips!

A gdyby tak z okazji Światowego Dnia Makaronu puścić wodze kulinarnej fantazji i przygotować coś zupełnie innego? Na instagramowym profilu @philipshomelivingpolska Versuni zachęca do dołączenia do wyzwania „24h z makaronem”, pokazując, że nawet dobrze znane dania mogą zaskakiwać kolorem, smakiem i wyglądem. W jednej z rolek można zobaczyć, jak przygotować efektowny, fioletowy makaron z dodatkiem buraka.

To jednak nie koniec inspiracji! Philips Pasta Maker daje znacznie więcej możliwości niż przygotowanie tradycyjnego makaronu. Z jego pomocą można stworzyć także wysokobiałkowe nachosy, śniadaniowe gniazdka à la carbonara czy apetyczną zapiekankę makaronową. To świetny przykład na to, jak jedno urządzenie może stać się punktem wyjścia do kulinarnych eksperymentów i odkrywania zupełnie nowych smaków.

A może coś na słodko? Delikatne wstążki z kremowym twarogiem, cynamonem i karmelizowanymi jabłkami, posypane prażonymi migdałami, to propozycja na deser, który z pewnością zaskoczy domowników.

Więcej kulinarnych inspiracji i przepisów z wykorzystaniem Pasta Makera można znaleźć na profilach Philips w mediach społecznościowych oraz w bezpłatnej aplikacji HomeID, oferującej różnorodne przepisy, w tym propozycje wegańskie i bezglutenowe.

Autor: Philips/ Materiały prasowe