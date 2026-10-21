Zbliża się potężna nawałnica. Zbliża się armagedon przepowiedziany przez naukowców? Prognozy pogody mówią, że sytuacja może stać się bardzo niebezpieczna. Takiej pogody nie widzieli nawet w PRL-u

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Zbliża się potężna nawałnica. Już są ofiary śmiertelne

Pogoda w najbliższych tygodniach może zwariować. Synoptycy przestrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami, które przetoczą się przez całą Europę. Za wszystko odpowiada potężny kontrast termiczny pomiędzy północą, a południem kontynentem. Północ Europy już zaczyna być skuta mrozem, zaś południe wciąż jest upalne. W efekcie nad kontynentem powstają coraz głębsze niże i potężne wyże baryczne. Tym samym rośnie ryzyko występowania gwałtownych anomalii i zaburzeń w pogodzie. Naukowcy przestrzegają przed potężną nawałnicą i wichurami, które przetoczą się przez Europę.

Pierwszym z krajów, który zmagał się z nawałnicami była Hiszpania. Wraz z początkiem tygodnia przez kraj przetoczyły się potężne deszcze. Niżowy front DANA Adam przyniósł spore straty w postaci lokalnych podtopień oraz zniszczeń. Niestety, są także ofiary śmiertelne, 3 osoby zmarły w Katalonii, a jedna w Walencji. W 145 gminach wprowadzono zakaz wychodzenia z domu, a także ewakuowano wiele kempingów.

🇪🇸⛈️ En Espagne, les intempéries ont déjà fait au moins trois morts depuis samedi. Dans la région de Valence, des communes sont coupées du monde. Des habitants doivent être secourus en bateau ou par hélicoptère. De nouvelles pluies menacent encore l'est du pays. #JT20h https://t.co/57F4fZUqEW— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 19, 2026

To nie koniec nawałnic. Zagrożone kolejne regiony

Synoptycy wskazują, że to nie koniec gwałtownej pogody, a nawałnice przetoczą się przez kolejne kraje. W najbliższych dniach huraganowe wiatry i ulewne deszcze spodziewane są w Wielkiej Brytanii. Wiać ma już od piątku, 23 października. Według naukowców w wielu rejonach wiatr może przekraczać nawet 100 km/h. Co ważne, pierwsze modele pogodowe wskazują, że potężne nawałnice mogą także dotrzeć do Polski. Spodziewane są one w pierwszych dniach listopada. Nad nasz kraj ma wtedy przywędrować głęboki niż, który przyniesie porywisty wiatr i duże opady deszczu. Wichura może dotrzeć nad Polskę już 2 listopada. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju zjawiska nie są typowe dla naszego kraju, a z uwagi na dość odległy termin prognoz nie na pewności, że wichury i nawałnice faktycznie dotrą do Polski.

Wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak obserwowane nawałnice, jest tematem coraz częściej poruszanym przez klimatologów. Wielu ekspertów wskazuje, że globalne ocieplenie przyczynia się do destabilizacji atmosfery, co skutkuje bardziej gwałtownymi burzami, silniejszymi wiatrami i intensywniejszymi opadami. Choć każde zjawisko pogodowe ma swoją specyfikę, naukowcy ostrzegają, że tego typu anomalie mogą stawać się nową normą, wymagającą od społeczeństw adaptacji i lepszego przygotowania na przyszłość.

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