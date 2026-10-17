Prognozy do wymiany? Naukowcy wskazali, jaka będzie zima 2026/2027. Zwały śniegu niczym podczas zimy stulecia i globalne ocieplenie. Prognozy pogody na zimę

Zima 2026/2027 zapowiada się wyjątkowo dynamicznie, zwiastując pogodowy rollercoaster i rekordowe zjawiska atmosferyczne.

Rekordowe El Niño podniesie temperatury, ale niestabilny wir polarny może sprowadzić arktyczne powietrze, intensywny śnieg i groźną gołoledź.

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Pogoda na zimę 2026/2027. Czy czeka nas atak prawdziwej zimy?

Pierwsze długoterminowe prognozy pogody wskazują, że zima 2026/2027 może być wyjątkowa. Trudno określać, czy czeka nas powtórka z ubiegłego roku, gdy w styczniu przez Polskę przetoczyły się gwałtowne śnieżyce, czy aura będzie bardziej łagodna. Naukowcy zgodnie podkreślają, że w tym roku zjawiska pogodowe mogą być rekordowe i dynamiczne. Oznacza to, że pogoda zimą może być bardzo zmienna. Od potężnych ataków zimy po cieplejsze okresy, gdy aura będzie bardziej przypominać wiosnę. Dlaczego tak się może zadziać. Wpływ na to mają dwa zjawiska, które w dużej mierze kształtują pogodę w Europie.

Pierwszym z nich ma być El Niño. To potężna anomalia pogodowa polegająca na utrzymaniu ponadprzeciętnie wysokich temperatur wody w strefie południowego Pacyfiku. El Nino ma wpływ na pogodę na całym świecie. Naukowcy z uznanego serwisu meteorologicznego Severe Weather Europe (SWE) przewidują, że tegoroczna anomalia może być rekordowa, a co za tym idzie przynieść gwałtowne zmiany pogody zimą. Oznacza to, że zima 2026/2027 w Polsce i w Europie może przypominać prawdziwy rollercoaster. Temperatury mają być wyższe niż średnia, a ogólna pogoda cieplejsza. Niebezpieczne mogą okazać się jednak gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych. Wysokie temperatury i niespodziewane opady mogą przynosić w wielu rejonach groźną gołoledź i często zmieniające się warunki dla kierowców.

Synoptycy wskazują, że istotny będzie także arktyczny wir polarny. Jest to rozległa wiatrów w stratosferze, około 10-50 km nad powierzchnią Ziemi. Na półkuli północnej rozwija się ona jesienią, aby szczyt aktywności osiągnąć zimą. Wit polarny to duży pierścień wiatrów otaczający powietrze nad biegunem. Jeżeli jest stabilny utrzymuje zimne masy powietrza nas Arktyką, gdy dochodzi do jego zaburzenia, pogoda zaczyna wariować. Analizy oparte na prognozach ECMWF wskazują, że na początku zimy 2026/2027 wir będzie rozwijał się sprawnie, jednak potem może zadziać się rzecz nietypowa. Cyrkulacja w styczniu i w lutym 2027 ma wyraźnie zwolnić, co może wpłynąć na pogodę na półkuli północnej. Jeżeli powstaną odpowiednie warunki, arktyczne masy powietrza mogą przedostać się do Europy.

Jak będzie zima 2026/2027?

Pierwsze prognozy wskazują, że w grudniu 2026 średnie temperatur mają być zgodne z wieloletnią normą. Opady również nie mają przekraczać średniej. Bez zaskoczenia, najzimniej będzie w rejonach górskich i tam też oczekiwana jest prawdziwa zima. Nieco inaczej sytuacja ma wyglądać w styczniu 2027. Pierwszy miesiąc nowego roku ma przywitać nas większymi opadami śniegu, szczególnie w Małopolsce oraz na Śląsku. Prognozy te mają utrzymać się aż do lutego. Oznacza to, że w 2027 roku spaść może więcej śniegu, ale zmienne temperatury mogą sprawić, że będzie on szybko topnieć.

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie

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