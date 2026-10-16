Rozsyp na drewnianej desce i przetrzyj ją połówką. Usunie brzydkie zapachy i plamy. Będzie jak nowa. Mycie deski drewnianej

Twoja drewniana deska do krojenia to raj dla bakterii i źródło nieprzyjemnych zapachów, wchłaniając płyny i łatwo się przebarwiając.

Odkryj genialny trik, który nie tylko usuwa uporczywe plamy, ale także odświeża i skutecznie odkaża powierzchnię.

Dowiedz się, jak proste domowe środki, takie jak ocet i olej, mogą całkowicie odmienić higienę Twojej kuchni i przedłużyć żywotność deski.

Rozsyp na drewnianej desce i przetrzyj ją połówką. Usunie brzydkie zapachy i plamy

Deska do krojenia jest zdecydowanie jednym z najczęściej używanych elementów w kuchni. To na niej można pokroić mięso, warzywa, czy owoce. Niestety deski do krojenia, zwłaszcza te drewniane, choć są trwałe, to łatwo wnikają w niej wszelkie płyny, a ich powierzchnia szybko się przebarwia. Mało tego! Warto zdać sobie sprawę z jeszcze jednej, niezwykle ważnej kwestii dla zdrowia. Otóż na desce do krojenia bakterie mnożą się jak szalone. Jak zatem myć deskę, aby pozbyć się z niej plam i brzydkich zapachów? Pomóc w tym może soda oczyszczona i cytryna. Najpierw rozsyp sodę na zwilżoną deskę, a następnie przetrzyj ją połówką cytryny. Na koniec spłucz wodą. Soda jest łagodnym ścierniwem, które pomaga usunąć brud i resztki jedzenia. Ma również silne właściwości absorbujące zapachy, neutralizując je. Z kolei cytryna jest naturalnym środkiem wybielającym, odkażającym i antybakteryjnym. Pomaga rozjaśnić plamy, zabić bakterie i pozostawia świeży, cytrusowy zapach.

Czym myć deskę do krojenia, aby była nieskazitelnie czysta?

Jak już wspomniałam na desce do krojenia gromadzą się bakterie. To nieuniknione, bo przecież na niej kroi się mięso czy warzywa. I tu podstawą jest odpowiednie mycie deski, aby te zarazki usunąć i nie przenosić ich na kolejne potrawy. Okazuje się, że zwykły płyn do mycia naczyń nie zabija zarazków. Czym myć deskę, aby pozbyć się bakterii? Najlepszym środkiem antybakteryjnym, który na pewno każda pani domu ma w swojej kuchni, jest ocet. Zaleca się, aby raz na tydzień przetrzeć powierzchnię deski octem. W ten sposób pozbędziesz się zarazków, ale również plam i innych zabrudzeń.

Impregnacja drewnianej deski do krojenia

Po umyciu drewnianej deski warto ją odpowiednio zaimpregnować. Do tego najlepiej użyć oleju, którego używamy na co dzień do potraw. Powierzchnię deski natłuść, a następnie umyj w gorącej wodzie i odłóż do wyschnięcia. Czynność powtórz. Pamiętaj także, aby takie olejowanie drewnianej deski do krojenia powtarzać raz w tygodniu. W ten sposób zabezpieczysz ją przed zniszczeniem i odbarwieniem.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie