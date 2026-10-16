Potężny pożar pod Otwockiem! Ponad 130 strażaków walczy z ogniem. „Skala zdarzenia jest ogromna”

Ponad 130 strażaków walczy z potężnym pożarem

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze o godz. 5:40. Ogień objął dwie hale namiotowe w Piotrowicach w powiecie otwockim. Na miejsce skierowano ogromne siły ratownicze. W akcji uczestniczy 27 zastępów, czyli ponad 130 strażaków.

– Pożar nie jest opanowany na ten moment – przekazał nam o godz. 9:10 asp. Bartłomiej Baran, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Na szczęście ogień nie rozprzestrzenia się dalej. Na miejscu pracuje również specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, według strażaków nie ma zagrożenia.

Burmistrz Karczewa na miejscu. „Skala zdarzenia jest ogromna”

Na miejscu pożaru pojawił się także burmistrz Karczewa Michał Rudzki, który podkreślił powagę sytuacji.

– Skala zdarzenia jest ogromna. Jeśli chodzi o powód tego nieszczęścia, to na razie nic nie wiemy – powiedział burmistrz.

Jak zaznaczył, sprawą mają zająć się policja i prokuratura. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu pożaru.

Akcja gaśnicza trwa.

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