Horror na spacerze w Otwocku. Wycelował w nią z broni bez żadnego powodu!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-14 9:32

Czy zwykły spacer może zamienić się w koszmar? Jedna z mieszkanek Otwocka zna już odpowiedź na to pytanie. W ostatnią sobotę w jej stronę ruszył mężczyzna, celując z przedmiotu przypominającego broń. Po zatrzymaniu policjanci zadali mu jedno pytanie: dlaczego to zrobiłeś? − Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania − tłumaczy podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Policjant stoi nad zatrzymanym mężczyzną leżącym na ziemi w kajdankach. O ataku w Otwocku przeczytasz na SE.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

To miało być spokojne popołudnie. Kobieta wybrała się na sobotni spacer, gdy nagle z pobliskiej posesji wyszedł ubrany na ciemno mężczyzna. W pewnym momencie nieznajomy wyciągnął z kieszeni pistolet, wycelował w stronę kobiety i zaczął jej grozić. Zaskoczona i przerażona, zareagowała instynktownie.

Zaczęła krzyczeć, co spłoszyło napastnika, który uciekł na teren pobliskiej nieruchomości − mówi podkom. Domarecki.

Błyskawiczna reakcja policji

Wystraszona kobieta zadzwoniła na numer alarmowy. Na miejsce natychmiast skierowano patrole. Dzięki sprawnym działaniom, policjanci błyskawicznie wytypowali posesję, na której ukrył się agresor. Funkcjonariusze weszli na jej teren i zatrzymali 32-letniego mieszkańca Otwocka. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet. Po dokładnej weryfikacji okazało się, że to wiatrówka.

Surowe konsekwencje za atak

Podczas przesłuchania 32-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania ani powodu, dla którego to zrobił. Mężczyźnie przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych − podsumował podkom. Patryk Domarecki.

Aby zapewnić kobiecie pełną ochronę, zastosowano wobec niego również środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz bezwzględnego zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Napadał z bronią na sklepy w Białymstoku. 42-latkowi grozi 20 lat więzienia
Sonda
Czy uważasz, że więcej Polaków powinno mieć pozwolenia na broń?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI