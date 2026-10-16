Rossmann wyprzedaje kultowe perfumy. Teraz kupisz je aż o 115 złotych taniej!

Sieć Rossmann przygotowała kuszącą zniżkę na uwielbiane przez klientki, luksusowe perfumy.

Ten niezwykle znany zapach, wyróżniający się słodkimi akcentami jaśminu oraz wanilii, został przeceniony aż o 115 złotych.

Warto szybko zweryfikować ramy czasowe tej wyjątkowej akcji promocyjnej, aby zdążyć z zakupem przed wyprzedaniem asortymentu.

Sklepy sieci Rossmann od wielu lat cieszą się ogromnym uznaniem polskich konsumentów. Asortyment drogerii obejmuje artykuły do makijażu, produkty do codziennej pielęgnacji, środki higieniczne i rozmaite towary sezonowe. Klienci cenią również systematyczne obniżki, pozwalające na spore oszczędności w domowym budżecie. Tym razem popularna sieć obniżyła cenę słynnego zapachu, który posiada ogromne grono lojalnych miłośniczek.

Lancôme La Vie Est Belle w niższej cenie w drogeriach Rossmann

Kompozycja Lancôme La Vie Est Belle wyróżnia się nie tylko kultowym flakonem, ale przede wszystkim niezwykle kobiecym, słodkim aromatem. W bukiecie zapachowym dominuje paczula, wanilia, kwiat pomarańczy, jaśmin oraz irys. Ten otulający, elegancki produkt idealnie komponuje się z codziennymi stylizacjami, jak i wieczorowymi wyjściami. Perfumy te od lat stanowią pewny pomysł na prezent, dlatego każda promocja na ten konkretny towar budzi ogromne poruszenie wśród klientów.

Promocja na perfumy Lancôme. Szczegóły obniżki

Zniżka dotyczy wyłącznie zakupów prowadzonych w internecie – za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej drogerii. Wodę perfumowaną La Vie Est Belle w 30-mililitrowym flakonie można obecnie nabyć za jedyne 154,99 zł. Biorąc pod uwagę, że najniższa kwota z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu wynosiła 269,99 zł, klienci zatrzymują w kieszeni aż 115 złotych. To niezwykle dogodna okazja dla wszystkich osób, które od dawna planowały zakup tego wyjątkowego kosmetyku. Akcja promocyjna jest ograniczona w czasie i trwa od 8 do 21 października 2026 roku, chyba że wcześniej wyczerpią się magazynowe zapasy.

Jeżeli więc kompozycja stworzona przez markę Lancôme zajmuje wysokie miejsce na liście waszych ulubionych produktów, obecna wyprzedaż stanowi doskonały moment na sfinalizowanie transakcji. Zanim jednak dodacie produkt do koszyka, upewnijcie się na platformie drogerii, że oferta zniżkowa jest nadal aktualna.

Królowa zapachów na jesień - wanilia

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