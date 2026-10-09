Ten drewniany kominek z Pepco to wnętrzarski hit. Za grosze stworzysz w domu wyjątkowy klimat

Jesienna aura zachęca do zmian w wystroju domu, a dzięki ofercie Pepco można to zrobić bez rujnowania domowego budżetu.

Niedrogi kominek dekoracyjny z drewna to uniwersalna ozdoba na cały rok!

Warto skorzystać z szansy na szybką i tanią metamorfozę salonu zanim kominek zniknie ze sklepowych półek.

Sklepy sieci Pepco od dawna cieszą się popularnością wśród miłośników szybkich metamorfoz wnętrz. Trudno się dziwić, bowiem poza odzieżą i artykułami pierwszej potrzeby znajdziemy tam mnóstwo poduszek, ozdób oraz sezonowych bibelotów. Czasami wystarczy wstawić do pokoju jeden niebanalny przedmiot, aby cała przestrzeń zyskała zupełnie inny, świeży wygląd.

W obecnym sezonie na szczególną uwagę zasługuje dekoracyjny drewniany kominek. Jej największą zaletą jest minimalistyczny design, który sprawia, iż można go wykorzystać w wielu wariantach dekoracyjnych. Ten element wystroju sprawdzi się nawet w niewielkich mieszkaniach, niezależnie od panującego w nich stylu. Drewno doskonale współgra z jasną paletą barw, miękkimi pledami oraz naturalnymi dodatkami, dlatego kominek świetnie sprawdzi się w sypialni, pokoju dziennym czy strefie relaksu. Za ten stylowy gadżet trzeba zapłacić zaledwie 80 zł, co dla fanów budżetowych rozwiązań jest niewątpliwym plusem.

Jak udekorować kominek, żeby wnętrze nabrało klimatu?

Ten mebel warto potraktować jako znakomity element, który możemy wykorzystać do własnej kreatywności. W jesiennych miesiącach świetnie zaprezentuje się w towarzystwie ceramicznej dyni, puszystych suszków i kilku nastrojowych świec. Taka kompozycja ociepli wnętrze, nie wprowadzając przy tym chaosu. Z kolei w okresie przedświątecznym wystarczy podmienić akcesoria. Kiedy dodamy iglaste gałązki, świetlne girlandy i urocze figurki w barwach złota oraz czerwieni, błyskawicznie wyczarujemy w domu magiczny, zimowy nastrój.

W Pepco nie brakuje sezonowych dodatków

Omawiany kominek to nie jedyna dekoracja sezonowa w ofercie Pepco. Na sklepowych regałach można upolować rozmaite lampiony, woskowe świece oraz figurki nawiązujące do zimowych świąt. Pozwala to na powolne budowanie własnej kolekcji dekoracji, idealnie dopasowanej do indywidualnych preferencji. Trzeba jednak mieć na uwadze, że asortyment w poszczególnych placówkach może być różny, a najbardziej pożądane towary znikają w mgnieniu oka. Jeśli kominek wpadł ci w oko, nie zwlekaj z wizytą w sklepie, ponieważ w sieci zrobiło się o nim naprawdę głośno. Filmik, na którym instagramerka o nicku to_sie_opłaca prezentuje rozpakowywanie i stylizację tego mebla, obejrzano już przeszło 1,5 miliona razy!

Niedroga dekoracja, wiele możliwości

Spektakularna zmiana wystroju nie musi wiązać się z remontem i wydawaniem kroci. Niejednokrotnie wystarczy mocny akcent, garść okolicznościowych gadżetów i trochę inwencji twórczej. Pepcowski kominek z drewna to doskonały przykład takiego rozwiązania – jest to elastyczna podstawa do tworzenia aranżacji, które bez trudu można modyfikować wraz z nadejściem kolejnych miesięcy w roku.

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