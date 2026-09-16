Nowa kolekcja w Pepco podbija serca klientów. Kwiatowe dekoracje kupisz za grosze

Najnowsza seria "Kwiatowa elegancja" od Pepco to prosty sposób na nadanie domowym przestrzeniom wytwornego i romantycznego charakteru za sprawą oryginalnych ozdób.

Na sklepowych półkach zadebiutował bogaty asortyment akcesoriów, materiałów oraz elementów zastawy, gdzie roślinne wzornictwo przeplata się z intensywną kolorystyką i złotymi akcentami.

Sprawdź, jak inwestycja w zaledwie kilka drobiazgów może całkowicie odświeżyć wygląd twojego domu, tworząc w nim ciepłą aurę.

Świeża oferta Pepco to w głównej mierze wyposażenie domowych przestrzeni, jednak nie ogranicza się ona wyłącznie do małych bibelotów. W asortymencie pojawiły się także materiały tekstylne, zastawa stołowa oraz praktyczne elementy wystroju. Entuzjastom roślinnych ornamentów do gustu przypadną zwłaszcza komplety filiżanek ze spodkami pokryte kwiecistym motywem, które wyceniono na 20 złotych. Z kolei za 17 złotych można nabyć elegancki kubek na zgrabnej stópce.

Złote dodatki do domu w Pepco robią kolosalną różnicę

Najnowsza linia produktów zrywa z monotonią subtelnych, jasnych barw, ponieważ Pepco zdecydowało się na odważną kolorystykę przełamaną złotem. Na sklepowych półkach pojawiła się między innymi ozdobna taca w złotym odcieniu z roślinnym deseniem kosztująca 40 złotych, a także wyceniony na 20 złotych bieżnik o ażurowej strukturze i boczny stolik z kwiecistym blatem oraz błyszczącymi detalami za 100 złotych. Świetnym uzupełnieniem jadalni okaże się szklana patera osadzona na złoconej podstawce, za którą zapłacimy 30 złotych. Ofertę uzupełnia pojemnik ze szkła wyposażony w drewniane zamknięcie i dekoracyjny detal.

Nie tylko jadalnia. W Pepco znajdziesz dodatki do salonu i sypialni

Asortyment obejmuje znacznie więcej ciekawych propozycji, w tym poduszki ozdobne, spośród których wyróżnia się wariant z liliowym nadrukiem za 30 złotych oraz okrągła wersja z kwiecistym wzorem na ciemnym materiale w cenie 25 złotych. Klienci mogą również nabyć zasłony z roślinnym motywem oraz okazały dywan w duże kwiaty, które wyceniono na 60 złotych, natomiast za komplet pościeli we florystyczne wzory trzeba zapłacić 45 złotych. Dla osób ceniących wyraziste akcenty przygotowano ceramiczny wazon ozdobiony wypukłymi kwiatami za 50 złotych, osłonkę na doniczkę z trójwymiarowymi detalami w cenie 25 złotych oraz ścienne lustro oprawione w złotą ramę, którego koszt wynosi 80 złotych.

Tanie dodatki z nowej kolekcji Pepco wprowadzą do wnętrza przytulną atmosferę

Florystyczna seria zawiera również artykuły stworzone do kreowania odpowiedniego nastroju w domowym zaciszu, takie jak aromatyczne świece oraz dyfuzory o zapachu piwonii. Klienci mają do wyboru kompozycje zapachowe takie jak Sweet Peony czy Dark Orchid & Patchouli. Zastosowanie takich drobiazgów pozwala na tanią metamorfozę każdego pokoju, ponieważ ich ceny zaczynają się już od 15 złotych, a często wystarczy jedynie zmiana poszewki, wazonu czy dodanie świeczki, by odmienić przestrzeń.

Najnowszy asortyment stworzono z myślą o miłośnikach ozdobnych przestrzeni, którzy chętnie sięgają po mocne, roślinne motywy. Roślinne wzory, głębokie odcienie i błyszczące elementy doskonale wyglądają w kompletach, ale sprawdzają się też jako samotne detale. Aby odświeżyć wygląd mieszkania i nadać mu zupełnie nową energię, absolutnie nie trzeba przeprowadzać kosztownych prac remontowych, gdyż kilka trafionych drobiazgów w zupełności wystarczy.

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