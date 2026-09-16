Coca-Cola i Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec“ ponownie łączą Polaków przy wspólnym posiłku

Bolesławiecka ceramika od lat jest obecna w polskich domach – przy śniadaniach, rodzinnych obiadach i rozmowach po pracy. Charakterystyczne wzory i ręczne rzemiosło sprawiły, że stała się symbolem tradycji, bliskości i domowej atmosfery. Po ubiegłorocznym sukcesie, Coca-Cola i Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” ponownie podejmują współpracę, łącząc dziedzictwo dwóch marek. Tegoroczna odsłona rozwija znaną już linię produktów – obok kubków, talerzy i miseczek pojawią się także kubki podróżne. Ta wyjątkowa kolekcja łączy charakterystyczną estetykę bolesławickiej ceramiki z rozpoznawalną czerwienią Coca-Cola i będzie dostępna wyłącznie w ramach promocji konsumenckiej marki.

„Wspólne posiłki dają przestrzeń do rozmowy, dzielenia się codziennością i budowania relacji. Po raz kolejny współpracujemy z ZC „Bolesławiec” i zachęcamy naszych konsumentów, aby celebrowali takie spotkania nie tylko przy szczególnych okazjach. Coca-Cola Zero Cukru oraz ceramika nawiązująca do polskiej tradycji ponownie będą towarzyszyć tym momentom tworząc dla nich wyjątkową i piękną oprawę” – mówi Nataliia Buhai, senior brand managerka w Coca-Cola Polska.

„Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” i Coca-Cola to marki, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom konsumentów. Po raz kolejny łączymy siły, zestawiając lokalne dziedzictwo i rzemiosło Bolesławca z marką, która od dekad jest obecna przy wspólnych posiłkach i spotkaniach Polaków. Ta współpraca pokazuje, że tradycje zakorzenione w lokalnej kulturze wciąż inspirują i zachęcają do celebrowania codziennych chwil razem” – dodaje Wojciech Huczyński, Członek Zarządu Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”.

Limitowana kolekcja do zdobycia w loterii

W aplikacji Coca-Cola na uczestników czeka 100 tysięcy nagród. Aby je zdobyć, wystarczy między 7 września a 30 października 2026 roku kupić wybrany produkt objęty promocją (Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Zero Kofeiny, Zero Cukru, Zero Kalorii lub Coca-Cola Cherry czy Coca-Cola Lime Zero Cukru), zachować dowód zakupu, a następnie wpisać kod spod nakrętki lub zawleczki w aplikacji Coca-Cola.

Otrzymany w ten sposób token należy wymienić na los i zgłosić udział w loterii lub wymienić bezpośrednio na naczynia z kolekcji. Za 12 tokenów można odebrać kubek ZC „Bolesławiec”, za 14 talerzyk, za 16 miseczkę, a za 20 kubek podróżny. Łącznie w tej aktywacji przygotowano aż 50 tysięcy elementów.

Przy wymianie na los, do wygrania jest 200 pełnych zestawów ceramiki ZC „Bolesławiec”, przygotowanych specjalnie na potrzeby współpracy marek. Na konsumentów czeka także 20 000 voucherów o wartości 20 zł do sklepu internetowego ZC „Bolesławiec”, 20 000 voucherów InPost oraz 20 000 dodatkowych losów. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 października 2026 r. do godziny 17:00.