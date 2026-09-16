Te zachowania psa powinny zaniepokoić jego właściciela. Mogą świadczyć o chorobie, dlatego nie wolno ich bagatelizować

Zmienione zachowanie pupila to kluczowy, często jedyny sygnał, że coś mu dolega – nie ignoruj tych subtelnych znaków.

Wielu opiekunów wpada w pułapkę autodiagnozy, szukając informacji w internecie zamiast u weterynarza, co opóźnia leczenie.

Odkryj najczęściej ignorowane objawy, takie jak apatia czy brak apetytu, i dowiedz się, dlaczego szybka diagnoza weterynarza jest niezbędna dla zdrowia Twojego zwierzęcia.

Zwierzę nie powie wprost, że coś mu dolega. Często jednak, gdy gorzej się czuje zmienia swoje zachowanie: zostawia jedzenie w misce, więcej śpi lub niechętnie się rusza. Dla opiekuna to sygnał, by uważniej przyjrzeć się kondycji pupila i w razie potrzeby zwrócić się po pomoc do specjalisty. Maxi Zoo przypomina prostą zasadę: zauważ zmianę, skonsultuj ją, poznaj diagnozę, a dopiero później dobieraj odpowiednie rozwiązanie. W praktyce nie zawsze jest to takie proste. Jak pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia przeprowadzone w marcu 2026 roku na zlecenie Royal Canin wśród 1020 opiekunów psów i kotów, aż 71 proc. badanych uważa, że potrafi rozpoznać, kiedy zmiana zachowania zwierzęcia wymaga konsultacji. Jednocześnie tylko 13 proc. uznałoby, że po zauważeniu niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem weterynarii jeszcze tego samego dnia.

Gdzie zatem przebiega granica między uważną obserwacją a autodiagnozą? Na jakie sygnały warto zwracać uwagę i dlaczego, także w przypadku żywienia, kolejność podejmowanych decyzji ma znaczenie?

Najpierw diagnoza, potem właściwe rozwiązanie

Kiedy zauważamy u pupila coś niepokojącego, naturalnym odruchem jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „co mu dolega?”. Właśnie wtedy łatwo wpaść w pułapkę autodiagnozy. Co prawda 65 proc. uczestników badania deklaruje kontakt z lekarzem weterynarii, ale równocześnie 42 proc. szuka informacji w internecie, 32 proc. obserwuje zwierzę i czeka, czy problem sam minie, a 19 proc. próbuje działać intuicyjnie, m.in. stosując domowe sposoby lub zmieniając dietę czy sposób karmienia „na próbę”.

Internet może pomóc zdobyć wiedzę i lepiej zrozumieć potrzeby zwierzęcia, ale nie zastąpi badania. Podobne objawy mogą mieć bardzo różne przyczyny, dlatego to lekarz weterynarii powinien postawić diagnozę i wskazać dalsze postępowanie.

Dotyczy to również żywienia. Przy niektórych zdiagnozowanych problemach zdrowotnych odpowiednio dobrana dieta może być jednym z elementów postępowania. W sklepach Maxi Zoo dostępne są zaawansowane, profesjonalne rozwiązania żywieniowe także w postaci specjalistycznych karm weterynaryjnych. Nie oznacza to jednak, że po zaobserwowaniu konkretnego objawu należy samodzielnie sięgać po taką karmę. Pracownicy sklepów Maxi Zoo to przeszkoleni doradcy, którzy zawsze chętnie pomogą w wyborze odpowiedniej diety i odpowiedzą na codzienne pytania dotyczące opieki, ale w tym przypadku najpierw potrzebna jest konsultacja i rozpoznanie problemu, a dopiero później, jeśli lekarz uzna to za zasadne, właściwie dobrane żywienie. Podział ról jest jednak jasny: lekarz diagnozuje i decyduje o potrzebie zastosowania specjalistycznego żywienia, a Maxi Zoo pomaga w kolejnym kroku – znalezieniu odpowiedniego rozwiązania.

Co zatem powinno zwrócić uwagę opiekuna?

„Głodówka na własne życzenie” – czyli nagły spadek apetytu

Czy wiesz, że blisko sześciu na dziesięciu opiekunów (59%) wierzy, że psy i koty potrafią same „wyczuć”, że coś im nie służy i celowo odmawiają jedzenia, robiąc sobie głodówkę? To jeden z najgroźniejszych mitów!

Zwierzęta nie poszczą dla zdrowia. Brak apetytu przez ponad 24 godziny (a u szczeniąt, kociąt i kotów nawet krócej) to zawsze sygnał alarmowy. Może świadczyć o silnym bólu, infekcji czy problemach w obrębie układu pokarmowego. Szczególnie u kotów nawet dwudniowa głodówka może doprowadzić do groźnego dla życia stłuszczenia wątroby.

„To tylko gorszy dzień” – apatia i nadmierna senność

Twój energiczny dotąd pies przesypia całe dnie? Kot przestał wskakiwać na ulubioną szafę? Co czwarty z nas (28%) uważa, że apatia i większa senność to po prostu oznaka, że zwierzę ma „taki dzień”, a blisko sześciu na dziesięciu opiekunów (58%) często tłumaczy zmiany w zachowaniu pogodą lub humorem.

Tymczasem nagłe wycofanie, niechęć do zabawy i nadmierna senność to częste, niespecyficzne objawy bólu lub rozwijającej się choroby ogólnoustrojowej. Jeśli Twoje zwierzę unika kontaktu i sprawia wrażenie „smutnego”, nie czekaj, aż pogoda się poprawi. To może być początek poważnych problemów zdrowotnych.

„Przecież to tylko higiena” – nadmierne wylizywanie się

Higiena u kotów to norma, ale gdy lizanie staje się obsesyjne, sprawa robi się poważna. Niemal co trzeci opiekun (32%) uważa, że częstsze niż zwykle wylizywanie się to wyłącznie kwestia czystości, a nie powód do niepokoju.

W rzeczywistości uporczywe wylizywanie jednego miejsca może wskazywać na bolesność w tym obszarze albo odczuwalny świąd. Może to być również reakcja na stres i próba samouspokojenia. Częstym skutkiem są wyłysienia i rany, które wymagają interwencji lekarza weterynarii.

Ucieczka w ciemny kąt – chowanie się przed światem

Koty, które nagle zaczynają spędzać czas pod łóżkiem, w szafie lub w rzadko używanych kątach, wysyłają bardzo czytelny komunikat: „Źle się czuję i chcę, żeby wszyscy zostawili mnie w spokoju”. Co ciekawe, zaledwie co czwarty opiekun (25%) uznaje chowanie się zwierzęcia za objaw na tyle niepokojący, by udać się do lekarza weterynarii.

Jeśli Twój towarzyski dotąd pupil nagle unika domowników i szuka izolacji, to niemal pewny znak, że coś mu dolega.

„Wrażliwy żołądek” – regularne wymioty i biegunki

To jeden z najpowszechniejszych i najbardziej zakorzenionych mitów. Ponad co trzeci z nas (35%) uważa, że niektóre zwierzęta mają po prostu „wrażliwy żołądek” i częste wymioty są u nich czymś normalnym. Z kolei co drugi opiekun (50%) twierdzi, że sporadyczna biegunka to nic poważnego.

Lekarze weterynarii są tu zgodni: wymioty i biegunka u psa lub kota nigdy nie są normalne. Nawet jeśli zdarzają się raz na dwa tygodnie, mogą być objawem przewlekłego stanu zapalnego jelit, nietolerancji pokarmowej, zarobaczenia, a także chorób nerek, wątroby czy trzustki. Przewlekłe problemy z układem pokarmowym wymagają dokładnej diagnostyki, a nie tylko „domowych sposobów na próbę” (które stosuje prawie co piąty z nas – 18%).

Pragnienie nie do ugaszenia – zmiany w ilości wypijanej wody i oddawanego moczu

Czy kontrolujesz, ile wody ubywa z miski Twojego zwierzęcia? Zaledwie co czwarty opiekun (25%) uznaje nagłe zmiany w pragnieniu (zarówno jego wzrost, jak i spadek) za powód do niepokoju.

Tymczasem wzmożone pragnienie (polidypsja) i idące za nim częstsze oddawanie moczu (poliuria) to klasyczne, wczesne objawy takich chorób jak niewydolność nerek, cukrzyca, ropomacicze czy nadczynność tarczycy. Zatem jeśli zauważysz, że częściej napełniasz miskę wodą lub częściej sprzątasz kuwetę, niezwłocznie udaj się na wizytę do lekarza weterynarii.

Sztywny chód i „starość” – niechęć do ruchu czy kulawizna

Gdy pies coraz wolniej chodzi podczas spacerów, a kot przestaje biegać za laserem, często wzdychamy: „Cóż, po prostu się starzeje”. Wpływem wieku lub pogody zmiany te tłumaczy ponad połowa z nas.

Jednak niechęć do skakania, ostrożne schodzenie ze schodów czy lekka kulawizna (które tylko czterech na dziesięciu opiekunów, czyli 42%, skłoniłoby do wizyty u specjalisty) to najczęściej objawy przewlekłego bólu stawów (choroby zwyrodnieniowej). Starość to nie choroba – starsze zwierzęta również mogą i powinny żyć bez bólu, a odpowiednio dobrana przez lekarza weterynarii terapia i wsparcie żywieniowe mogą przywrócić im komfort życia.

Zauważyć zmianę, ale nie stawiać diagnozy

Wyniki badania dobrze pokazują, że opiekunowie chcą rozumieć swoje zwierzęta i aktywnie szukają wiedzy. Internet, materiały edukacyjne czy rozmowa z doradcą mogą pomagać w codziennej obserwacji pupila i podpowiadać, na jakie sygnały zwracać uwagę. Granica jest jednak wyraźna: źródła te nie zastępują badania ani diagnozy.

Sami opiekunowie również wskazują, komu w kwestiach zdrowia i żywienia ufają najbardziej. Aż 86 proc. badanych uznaje lekarza weterynarii za wiarygodne źródło informacji i porad dotyczących żywienia zwierząt, to najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych źródeł.

Dlatego najważniejsza pozostaje właściwa kolejność: obserwacja, konsultacja, diagnoza, a dopiero później dobór odpowiedniego postępowania. Jeśli jego elementem ma być specjalistyczne żywienie, o potrzebie jego zastosowania powinien zdecydować lekarz weterynarii. Maxi Zoo może natomiast wesprzeć opiekuna na kolejnym etapie i zapewnić dostęp do odpowiednich produktów i pomóc znaleźć w ofercie rozwiązanie zgodne z zaleceniem specjalisty. Bo troska o zdrowie pupila nie polega na tym, by samodzielnie znać odpowiedź na każde pytanie. Najważniejsze jest zauważyć, że coś się zmieniło i wiedzieć, do kogo zwrócić się po właściwą odpowiedź.

Wszystkie dane przytoczone w artykule pochodzą z ogólnopolskiego badania ilościowego „Interpretowanie zachowań zwierząt domowych”, zrealizowanego w marcu 2026 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Royal Canin w ramach kampanii społecznej „Zwierzę nie powie, wet podpowie”. Badanie przeprowadzono wśród 1020 opiekunów psów i kotów. Kampania prowadzona jest pod patronatem merytorycznym Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

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