Rozsyp po pustych grządkach, a usuniesz chwasty z gleby. Będziesz mieć spokój do przyszłego roku. Sposób na jesienne odchwaszczanie rabatek po pomidorach i ogórkach

Koniec sezonu to kluczowy moment dla Twojego ogrodu: dowiedz się, jak prawidłowo postępować z resztkami pomidorów i ogórków, by przygotować glebę na kolejny, obfitszy plon.

Zwalcz chwasty już jesienią, wykorzystując proste, domowe sposoby, które zapewnią Ci spokój i czyste grządki na wiosnę bez wysiłku.

Nie pozwól, by błędy po sezonie zrujnowały Twoje przyszłe uprawy – sprawdź, jakie jesienne zabiegi są absolutnie niezbędne dla zdrowego ogrodu!

Co zrobić z ogórkami i pomidorami po skończonej uprawie?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale to właśnie wrzesień jest jednym z najważniejszych miesięcy w ogrodzie. Kończy się sezon wegetacji i wielu roślin i rozpoczyna się okres przygotowań do zimy. W przypadku roślin wieloletnich stosuje się jesienne nawozy na bazie potasu oraz fosforu, które wzmacniają korzenie oraz uodparniają na warunki atmosferyczne. Wrzesień to również czas ochrony przed chorobami grzybowymi. Ciepłe i wilgotne dni sprzyjają namnażaniu się grzybów, które atakują zieloną masę roślin i mogą wyrządzić ogromne szkody w uprawach. Wrzesień to w końcu miesiąc, w którym swoje owocowanie kończą między innymi pomidory oraz ogórki. Po tym, jak zbierzesz ostatnie owoce należy zadbać o przygotowanie grządek na kolejny sezon. To od zabiegów wykonanych właśnie teraz zależy, czy w przyszłym troku młode sadzonki szybką zaczną wzrastać.

W przypadku pomidorów oraz ogórów należy wykopać sadzonki z ziemi. Jeżeli liście i łodygi nie zostały zaatakowane przed choroby grzybowe można je dodać do kompostownika. Jeżeli jednak pokrywają je tajemnicze plamy lepiej jest je zutylizować. W następnym kroku należy pozbyć się resztek organicznych z gleby. Są to korzenie, stare owoce, a także chwasty. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że warto dokładnie przekopać całą grządką. Czynność ta nie tylko pozwala pozbyć się wszystkich resztek, które mogą zacząć gnić, ale także spulchnia i napowietrza ziemię. Na koniec możesz na grządce wysiać poplon albo rozłożyć na niej kompost. Ograniczy to ryzyka erozji ziemi, a także będzie stale zasilać glebę składnikami odżywczymi. Dzięki temu wiosną będzie ona bogatsza i lepiej przystosowana do młodych sadzonek.

Jak pozbyć się chwastów z grządek? Jesienny zabieg, który sprawi, że chwasty przestaną rosnąć

Jednym z największych wyzwań na pustych grządkach są chwasty. To niepożądane rośliny, które mają małe wymagania glebowe i płytki system korzeniowy. Bardzo szybko się rozrastają i niszczą podłoże. Duża ilość chwastów ogranicza rozrost pożądanych roślin i sprawia, że robią się one coraz mniejsze. Puste grządki po wykopanych pomidorach czy ogórkach nie powinny być pozostawiane bez opieki. Jeżeli teraz zadbasz o odchwaszczenie grządki, to wiosną będziesz mieć spokój. W przypadku małych połaci ziemie dobrze sprawdzi się w tym celu soda oczyszczona lub ocet. Wystarczy, że delikatnie rozsypiesz sodę na ziemi lub roztworem wody i octy spryskasz chwasty. Po jednej dobie zostaną one wysuszone i wystarczy je usunąć ręcznie. Zarówno soda oczyszczona jak i ocet mogą zniszczyć inne rośliny dlatego stosuj je tylko na pustych grządkach.

Poza octem i sodą, istnieją inne, długoterminowe metody walki z chwastami na pustych grządkach. Jedną z najskuteczniejszych jest ściółkowanie (mulczowanie). Rozłożenie grubej warstwy materii organicznej, takiej jak słoma, kora, a nawet tektura czy gazety (bez połysku), skutecznie blokuje dostęp światła do kiełkujących nasion chwastów. Dodatkowo ściółka pomaga utrzymać wilgoć w glebie i stabilizuje jej temperaturę, tworząc lepsze warunki dla pożytecznych mikroorganizmów.

8