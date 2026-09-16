Trzylatek nagle zaczął się jąkać. Poprawianie może nasilić problem

Jąkanie w wieku przedszkolnym dotyczy okresowo około 5–11% dzieci

Poprawianie i polecenia „mów wolniej” mogą zwiększać presję podczas rozmowy

Napięcie, unikanie mówienia i frustracja są sygnałami wymagającymi szybszej reakcji

Spokojna rozmowa bez grającego w tle telewizora czy telefonu ułatwia dziecku swobodne wypowiadanie się

Plac Zabaw odc. 28- Dentystka o profilaktyce próchnicy u dzieci

Trzylatek nagle zaczął się jąkać. Czy to normalny etap rozwoju mowy?

U trzylatka mogą pojawiać się powtórzenia całych słów lub fragmentów zdań, zwłaszcza gdy ma dużo do opowiedzenia, jest podekscytowany albo zmęczony. W tym wieku myśli i zasób słów rozwijają się bardzo szybko, a tempo wypowiedzi nie zawsze za nimi nadąża. Taka niepłynność bywa przejściowa, jednak warto obserwować jej charakter.

Większy niepokój powinno wzbudzić powtarzanie pojedynczych głosek, przeciąganie dźwięków, nagłe blokowanie się w środku słowa oraz widoczne napięcie mięśni twarzy lub ciała. Istotne jest też to, czy dziecko złości się, wstydzi, rezygnuje z mówienia albo zaczyna unikać niektórych słów. Sam nagły początek nie przesądza, że trudność się utrwali.

Jak reagować, gdy dziecko się jąka? Przede wszystkim nie poprawiaj wypowiedzi

Najbardziej pomocne jest skupienie się na tym, co dziecko chce przekazać, a nie na sposobie, w jaki wypowiada słowa. Warto dać mu czas, patrzeć na malucha ze spokojem i cierpliwie zaczekać, aż dokończy wypowiedź. Upomnienia w stylu „powiedz jeszcze raz”, „mów wolniej” czy „uspokój się” sprawiają, że dziecko zaczyna czuć presję.

Rodzic nie musi udawać, że nie słyszy niepłynności. Chodzi raczej o to, by nie robić z niej centrum każdej rozmowy. Pomaga własne niespieszne tempo mówienia, krótkie pauzy oraz ograniczenie przerywania dziecku.

Dobrą praktyką jest kilka minut codziennej zabawy lub rozmowy sam na sam, bez telefonu, telewizora i pośpiechu. W domu przydaje się także zasada mówienia po kolei. Gdy dziecko nie musi walczyć o uwagę, łatwiej mu dokończyć wypowiedź.

Sygnały ostrzegawcze. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Nie warto biernie czekać, gdy jąkanie nasila się, trwa ponad pół roku albo wywołuje u dziecka silną frustrację i lęk przed mówieniem. Szybsza konsultacja logopedyczna jest wskazana również wtedy, gdy w rodzinie występowało jąkanie, pojawia się widoczne napięcie lub ruchy towarzyszące podczas mówienia. Czynniki te nie są diagnozą, ale pomagają ocenić, czy potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

Oceny wymaga także sytuacja, w której poza niepłynnością dziecko ma mały zasób słów, trudność z budowaniem zdań, słabo rozumie polecenia lub często jest niezrozumiane dla otoczenia. Jeśli pojawiają się sygnały możliwych problemów ze słuchem, na przykład częste proszenie o powtórzenie lub brak reakcji na mowę, warto uwzględnić również badanie słuchu. Pozwala to wykluczyć inne przyczyny trudności z komunikacją i zadbać o ogólny rozwój mowy.

Jak postępować w pierwszych tygodniach od pojawienia się jąkania?

Przez najbliższe tygodnie obserwuj bez komentowania, kiedy niepłynność jest większa i czy dziecko zauważa trudność. Zadbaj o spokojniejsze rozmowy, nie poprawiaj wypowiedzi i nie wyręczaj go w odpowiadaniu. Jeśli objawy narastają, utrzymują się lub dziecko zaczyna cierpieć z ich powodu, umów konsultację logopedyczną, zamiast czekać na samoistną poprawę.

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