Maja Sablewska zaskoczyła wyznaniem. Miała zakaz uprawiania seksu!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-09-16 5:52

Maja Sablewska opowiedziała o terapii i wychodzeniu z toksycznej relacji. Była menedżerka gwiazd zdradziła, że psycholożka dała jej specjalne zdanie, które miało pomóc jej otworzyć się na prawdziwą miłość i uniknięcie błędów z przeszłości. Jednym z zaleceń było także wstrzymanie się od seksu przez rok.

Zakaz seksu na terapii!

Maja Sablewska była ostatnio gościnią podcastu Małgorzaty Ohme, w którym zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące swojego życia prywatnego. Była agentka Dody i Edyty Górniak przyznała, że przez lata pozostawała w relacji z narcyzem. Doświadczenia z tego związku sprawiły, że potrzebowała wsparcia psychologa. Jak wyglądała jej terapia? Jednym z zaleceń, które mogło zaskoczyć, było całkowite wstrzymanie się od kontaktów seksualnych. Sablewska miała zrezygnować z nich aż na rok.

Odchodząc z tej mojej relacji, dostałam takie zadanie domowe, że przez rok nie mogę uprawiać seksu. W ogóle. Z nikim. Zero SMS-ów. Nic - mówiła w rozmowie z dziennikarką.

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Sablewska widzi efekty

Maja Sablewska wyjaśniła, że celem tego zadania było uniknięcie wejścia w podobny szablon związku do poprzedniego. Zapewnia, że post od seksu okazał się skuteczny. Celebrytka twierdzi, że teraz już na wczesnym etapie znajomości jest w stanie ocenić, czy relacja może być toksyczna. Dzięki temu łatwiej znaleźć jej mężczyznę swoich marzeń.

Na pewno jestem teraz gotowa na zdrową relację - mówi pełna nadziei Maja Sablewska. 

Maja odpowiada na pytania o dziecko

Maja Sablewska poruszyła także temat macierzyństwa. Jak przyznała, pytania o to, kiedy zdecyduje się na dziecko, pojawiają się w jej życiu regularnie. Nie ukrywa jednak, że nie chce ulegać presji otoczenia ani narzucać sobie określonego scenariusza życia. Dla niej macierzyństwo powinno być świadomą, osobistą decyzją, a nie efektem oczekiwań innych osób.

To, że inni w komentarzach mogą mi ją zrobić, to nie ma dla mnie znaczenia - zapewnia Sablewska. 

Uśmiechnięta Maja Sablewska w białej marynarce. O jej terapii i wyznaniu na temat seksu przeczytasz na SE.
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MAJA SABLEWSKA