Potężny cios w Maję Sablewską. Jeszcze emocje nie opadły, a Polsat już zdążył to zrobić

Maja Sablewska w ostatnim czasie współpracowała ze stacją Polsat Cafe, gdzie prowadziła program "10 lat młodsza w 10 dni", skupiający się na przeprowadzaniu metamorfoz uczestniczek, które zgłosiły chęć udziału w show. Produkcja wielokrotnie była krytykowana w mediach przez internautów, którzy wskazywali, że program pogłębia kompleksy i stereotypy na temat kobiet. Maja Sablewska w efekcie obrywała rykoszetem, skoro firmowała show swoją twarzą i "eksperckimi opiniami". Niedawno celebrytka ogłosiła, że rezygnuje z prowadzenia tego formatu. Decyzję miała podjąć świadomie, sama, chcąc skupić się na nowych wyzwaniach. W sieci spekulowano, że być może to stacja pożegnała się z celebrytką, lecz ta twierdzi, że to ona potrzebowała zmiany, dlatego zrezygnowała z programu. Z jej krótkiego oświadczenia można było wywnioskować, że "10 lat młodsza w 10 dni" zniknie z anteny, tymczasem okazuje się, że prawdopodobnie będzie inaczej. Jeden z serwisów ustalił, że Maja Sablewska co prawda nie pojawi się już w programie, ale plany na przyszłość show jednak nie przewidują jego zakończenia. Szczegóły poniżej.

Nowa prowadząca i kolejny sezon "10 lat młodsza w 10 dni". Maja Sablewska zastąpiona

Wieść niesie, że Maja Sablewska została zastąpiona przez inną osobę w roli prowadzącej program "10 lat młodsza w 10 dni". Portal Wirtualne Media podaje, że program o metamorfozach w Polsat Cafe nadal będzie ukazywał się na antenie, ale z inną prowadzącą, która została wybrana. Ponoć prace nad nowym sezonem już nawet trwają.

- Stacja ma ujawnić nazwisko nowej prowadzącej niebawem - podaje serwis o mediach. - W skład wspomnianego zespołu, poza Mają Sablewską, wchodzili także: Irmina Materna – stomatolog, Krzysztof Miracki - lekarz medycyny estetycznej oraz Paulina Biernat – psycholożka, która wspiera uczestników w ich emocjonalnej przemianie - przypominają Wirtualne Media.

"10 lat młodsza w 10 dni" zadebiutowało w Polsacie jesienią 2022 roku i do tej pory doczekało się czterech sezonów. W ostatniej odsłonie zmienił się producent: z firmy Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego na firmę House Media Company. Prawdopodobnie jest to spowodowane faktem, że Janachowska niedawno także zakończyła współpracę z Polsatem i ogłosiła, że przechodzi do konkurencji - "Dzień dobry TVN". Na razie nie wiadomo, gdzie będzie można oglądać teraz Maję Sablewską.

