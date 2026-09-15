Michał Wiśniewski liczył na szybki rozwód. Na kolejna rozprawę musi jeszcze trochę poczekać!

Michał Wiśniewski: Piąty rozwód lidera Ich Troje

Lider Ich Troje jest jedną z najbardziej kochliwych osób w polskim show-biznesie. Michał Wiśniewski (53 l.) ma za sobą w sumie aż osiem ślubów, ale tylko pięć małżeństw. W połowie marca na Instagramie zamieścił oświadczenie, w którym potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską (41 l.). Małżeństwo z żoną numer pięć przetrwało niecałe sześć lat.

O tym, że w ich związku nie dzieje się za dobrze mówiło się już na przełomie 2015 i 2026 roku. Sami zainteresowani nie mówili wprost o końcu związku, ale kilka wymownych wpisów w mediach społecznościowych nie pozostawiało wątpliwości. Szybko okazało się, że to rozstanie nie przebiegnie w przyjacielskiej atmosferze.

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Co dalej z rozwodem Michała Wiśniewskiego? Musi trochę poczekać

Pierwsza rozprawa odbyła się w czerwcu, a Pola Wiśniewska miała przyjść do sądu z pozwem liczącym ponad 700 stron. Co więcej, kobieta oskarżyła byłego partnera o zdradę. Ten odpierał zarzuty, ale w połowie lipca potwierdził, że spotyka się z... Martą Wiśniewską. Byli małżonkowie wrócili do siebie dwadzieścia lat po rozwodzie.

Michał Wiśniewski układa sobie życie u boku byłej żony, ale na rozwód musi jeszcze trochę poczekać. Jak informuje portal Plejada, kolejna rozprawa rozwodowa ma się odbyć dopiero w przyszłym roku. Jeśli lider Ich Troje liczył na szybki rozwód, to musi porzucić nadzieję.

Portal uzyskał komentarz specjalistki ds. informacji publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie. Aneta Gąsińska przekazała, że termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 13 kwietnia o godzinie 9:00. Kolejna ma się odbyć miesiąc później - 11 maja.

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Bujne życie Michała Wiśniewskiego. Czy wiesz ile miał żon? Pytanie 1 z 10 Gdzie pracował Michał Wiśniewski, zanim został sławny? Jako monter wysokościowy Był pracownikiem pizzerii Pracował przy zbiorach czosnku Następne pytanie