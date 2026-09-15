Tragiczny wypadek na DW 728. Opel zderzył się czołowo z ciężarówką. Nie żyje 35-latek

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 15 września, około godz. 15:40 na drodze wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Wypadek miał tragiczny finał.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 35-letni kierowca samochodu marku Opek, jadąc przez teren zabudowany, na łuku drogi z nieustalonej dotąd przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu.

W tym momencie doszło do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki Scania. Za kierownicą ciężarówki siedział 43-letni mężczyzna. Zderzenie było bardzo silne. Opel został poważnie uszkodzony, a jego kierowca doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. 35-latek zginął na miejscu.

Na razie nie wiadomo, dlaczego kierujący Oplem zjechał ze swojego pasa. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą ustalane w toku prowadzonego postępowania.

Policja pracuje pod nadzorem prokuratora

Na miejscu tragedii pracowali policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i wykonują czynności, które mają pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu zdarzenia.

Śledczy będą ustalać między innymi, co doprowadziło do zjechania samochodu marki Opel na przeciwległy pas ruchu.

Droga całkowicie zablokowana

W związku z wypadkiem droga wojewódzka nr 728 w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tym rejonie.

Na ten moment służby nie podają, jak długo potrwają utrudnienia.

Źródło: Miejski Reporter

Tragiczny wypadek na drodze krajowej. W zderzeniu czołowym zginął 35-latek: