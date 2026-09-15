Koszmar zwierząt w schronisku Happy Dog. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie Sobolewa

Postępowanie zostało wydłużone do 3 marca 2027 roku.

Służby przejęły akta placówki oraz zabezpieczyły ciała 26 zwierząt.

W trwającym śledztwie nie sformułowano jeszcze zarzutów wobec konkretnych osób.

Śledztwo prokuratury z Radomia w sprawie schroniska Happy Dog

Jak przekazała prokurator Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, termin zakończenia dochodzenia ws. przytuliska przesunięto na początek marca 2027 roku. Postępowanie nadal toczy się w sprawie, co oznacza brak formalnych podejrzanych. Głównym celem śledczych pozostaje dokładne odtworzenie warunków bytowych, w jakich przebywały czworonogi na terenie obiektu zlokalizowanego na obszarze gminy Sobolew.

Ciała martwych zwierząt z Sobolewa przekazane do badań

Funkcjonariusze dokonali oględzin samej placówki oraz sąsiadujących z nią gruntów. W trakcie przeszukania przestrzeni biurowych przejęto akta związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu, rejestrami adopcyjnymi i odnotowanymi zgonami. Oprócz nośników z monitoringiem, kluczowym dowodem w sprawie są odkryte truchła 26 czworonogów. Szczątki przetransportowano do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, gdzie obecnie przechodzą szczegółowe analizy.

Śledczy weryfikują dokumentację Przychodni Weterynaryjnej ESCULAP

Organa ścigania dysponują już aktami medycznymi pochodzącymi z Przychodni Weterynaryjnej ESCULAP oraz raportami z kontroli Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzonych w 2025 roku i na początku stycznia 2026 roku. Do akt prowadzonej sprawy dołączono również puławskie ekspertyzy wskazujące na charakter obrażeń oraz przyczyny zgonu odnalezionych zwierząt.

Równolegle trwają analizy opinii przygotowanych przez biegłego sądowego lekarza weterynarii, które opisują kondycję zdrowotną kilkudziesięciu uratowanych psów w momencie ich ewakuacji do ośrodka Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Ze względu na wczesny etap procedur, prokuratura odmawia ujawnienia szczegółowych rezultatów tych ekspertyz. - Z uwagi na dobro śledztwa nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wyników przeprowadzonych dowodów oraz informacji o planowanych czynnościach dowodowych - poinformowała prokurator Aneta Góźdź.

Najwyższa Izba Kontroli bada zamknięte schronisko Happy Dog

Obiekt Happy Dog zakończył swoją działalność w styczniu 2026 roku. Obrońcy praw zwierząt od dawna nagłaśniali dramatyczną sytuację przebywających tam psów, jednak bezpośrednią przyczyną zamknięcia był brak cyfrowego systemu ewidencji podopiecznych. Obecnie historią placówki aktywnie interesuje się również Najwyższa Izba Kontroli. Odrębne postępowanie pod kątem celowego znęcania się nad czworonogami zainicjowała wcześniej siedlecka prokuratura okręgowa, teraz sprawę badają śledczy z Radomia.

Marian D. z wyrokiem za znęcanie się nad zwierzętami

W marcu Marian D. został nieprawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd zakazał mu też przez 8 lat posiadania zwierząt oraz przez 10 lat prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami. Musi również zapłacić 40 tys. zł na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt i pokryć koszty procesu. Sprawa, za którą został skazany, dotyczyła wydarzeń z okresu od listopada 2016 do listopada 2017 roku.