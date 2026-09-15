Radom Południowy już działa. Nowy przystanek za 20 milionów złotych

Nowy przystanek Radom Południowy już otwarty

Pod koniec sierpnia udostępniono podróżnym nowy przystanek kolejowy Radom Południowy. Efekty niedawno zakończonych prac sprawdzali na miejscu prezydent Radomia Radosław Witkowski oraz Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Obiekt jest w pełni gotowy do obsługi pasażerów.

Przystanek wyposażono w dwa perony zlokalizowane przy linii kolejowej nr 8 w stronę Kielc, a także jeden peron przy linii nr 22, prowadzącej w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Obsługiwane są tam zarówno składy regionalne, jak i połączenia dalekobieżne.

W ramach inwestycji miasto sfinansowało budowę kładki pieszo-rowerowej, która przebiega nad torowiskiem oraz obwodnicą południową. Została ona zaprojektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i znajduje się w okolicy ulic Jacka Kuronia, Anny Walentynowicz oraz Krynickiej.

Łączny koszt przedsięwzięcia, realizowanego we współpracy z PKP PLK, przekroczył 20,9 mln zł. Z tej kwoty 12,6 mln zł to wkład miasta na budowę kładki i niezbędnej infrastruktury. Włodarz Radomia podkreśla, że aż 85 proc. wydatków udało się pokryć z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Kolejne inwestycje kolejowe w Radomiu i okolicach

Radom Południowy to kolejny etap rozbudowy infrastruktury w mieście. W zeszłym roku uruchomiono przystanek Radom Wschodni, z którego można łatwo dotrzeć na lokalne lotnisko. Codziennie staje tam blisko 50 pociągów Kolei Mazowieckich.

Tymczasem wojewódzki program przystankowy zakłada znacznie więcej zmian. Na całym Mazowszu zaplanowano budowę lub modernizację peronów w 16 miejscach, co pochłonie przeszło 92 mln zł. Dodatkowo, za blisko 15,2 mln zł, powstanie 22 parkingów przy nowych i już istniejących stacjach.

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