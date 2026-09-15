Nagłe problemy Julii Suryś! Piotr Gumulec miał zatańczyć z inną tancerką

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" wymaga od uczestników ogromnego wysiłku. Wielogodzinne treningi, intensywne choreografie i kolejne występy mocno obciążają organizm. Przekonała się o tym Julia Suryś, która przed jednym z odcinków musiała zmierzyć się z niepokojącymi objawami. Tancerka poczuła ból w okolicy klatki piersiowej, któremu towarzyszyły problemy z oddychaniem. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że pojawiło się ryzyko, iż Julia nie będzie mogła wystąpić na parkiecie. Na szczęście ostatecznie udało jej się zatańczyć, ale wcześniej przeszła przez bardzo stresujące chwile.

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Co się działo z Julią Suryś?! Ból w klatce, problemy z oddechem i pilne badania

Julia Suryś opowiedziała, jak wyglądały wydarzenia przed odcinkiem. Początkowo sądziła, że po odpoczynku wszystko wróci do normy. Tak się jednak nie stało. Problem był na tyle poważny, że przygotowywano nawet awaryjny wariant występu. Piotr Gumulec odbywał próby z Darią, która miała w razie potrzeby zastąpić Julię i zatańczyć tego dnia aż dwa tańce. Ostatecznie Julia otrzymała zgodę medyka na występ. Tancerka przyznała, że udało jej się nieco uspokoić oddech, ale jednocześnie wiedziała, że sprawa wymaga dokładnego sprawdzenia. Najważniejsze było jednak wykluczenie poważniejszych przyczyn dolegliwości. Julia nie ukrywała, że przez moment mogła obawiać się najgorszego.

Tancerka przekazała również, co udało się ustalić po badaniach. Jak się okazało, z jej sercem wszystko jest w porządku. Według Julii przyczyną bólu jest najprawdopodobniej uraz mięśniowy w okolicy międzyżebrowej, któremu dodatkowo towarzyszył stan zapalny. To jednak nie oznacza końca problemów. Julia zamierza rozpocząć rehabilitację, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.

Czułam ból w okolicy klatki piersiowej, miałam problemy z oddychaniem. Myślałam, że po sobocie, po nocy się to uspokoi, ale w niedzielę było gorzej. Próby tańczył Piotr z Darią. Przygotowywali się do tego, że Daria za mnie wskoczy i zatańczy tego dnia aż dwa tańce - za co jej turbo dziękuję. (...) Udało mi się troszeczkę uspokoić oddech, dostałam pozwolenie od medyka na zatańczenie tego odcinka. Wiedziałam, że w poniedziałek od rana będę miała wszyskie badania, wizyty u lekarzy. Na szczęście udało nam się wykluczyć te wszystkie najczarniejsze scenariusze. (...) z sercem jest wszystko w porządku, prawdopodobnie jest to uraz mięśniowy, w około żebrowy, dodatkowo stan zapalny, który mnie ograniczał i sprawiał ból przy oddychaniu. Zaczynam rechabilitację, żeby czuć się jak najlepiej i żeby zatańczyć w niedzielnym odcinku.

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