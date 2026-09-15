Mandaryna twierdzi, że starość ją ominie. Szczere wyznanie gwiazdy

Maksymilian Kluziewicz
2026-09-15 11:06

Mandaryna zachwyca formą w jesiennej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Chociaż jest jedną ze starszych uczestniczek programu, jej występy robią ogromne wrażenie. W wywiadzie dla Eski artystka wyznała, że nie przepada za rozmowami o upływającym czasie i wierzy, że starzenie się jej nie dotyczy.

Wielki powrót Mandaryny do show-biznesu

Obecny sezon bez wątpienia należy do Marty Wiśniewskiej. Artystka ponownie znalazła się w centrum uwagi polskich mediów, głównie dzięki odnowieniu związku z Michałem Wiśniewskim oraz przyjęciu zaproszenia do „Tańca z Gwiazdami”. Po wielu latach odrzucania ofert od producentów show, wokalistka wreszcie zdecydowała się spróbować swoich sił na parkiecie, a jej taneczne umiejętności spotkały się z wielkim entuzjazmem widzów.

Mandaryna i Iza Kuna żartują z młodszego pokolenia w „Tańcu z Gwiazdami”

Zanim wystartowały występy na żywo, wokalistka udostępniła w internecie humorystyczne wideo z udziałem Izabeli Kuny. Panie z dystansem odniosły się do faktu, że muszą rywalizować z dużo młodszymi gwiazdami programu. Obserwując kondycję Mandaryny, ciężko uwierzyć, że w marcu świętowała swoje 48. urodziny. Fani w komentarzach często podkreślają, że czas się dla niej zatrzymał. Pomimo wielu ciepłych słów, Wiśniewska przyznaje, że unika dyskusji o swoim wieku i barierach, jakie się z nim wiążą.

Mandaryna o swoim ciele i „Tańcu z Gwiazdami”

Dla wokalistki wiek ma jednak znaczenie. W rozmowie z Eską gwiazda wróciła do zabawnego filmiku zamieszczonego przed startem programu i przyznała, że podczas intensywnych treningów wiek daje jej się we znaki.

Ooo! Trochę [czuję go - przyp. red.] w plecach i mam zamrożony bark, więc tak, trochę czuję po ciele - przyznała.

Tancerka zaznaczyła jednak, że rozmawianie o starzeniu się nie sprawia jej przyjemności, a jej filozofią jest afirmacja młodości.

I tak myślę, że starość mnie ominie, więc to nie jest dobry temat! - podsumowała ze śmiechem.

Wywiad Mandaryna
Uśmiechnięta Mandaryna w pomarańczowej sukni. O jej udziale w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na SE.
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MANDARYNA