Mandaryna twierdzi, że starość ją ominie. Szczere wyznanie gwiazdy

Wielki powrót Mandaryny do show-biznesu

Obecny sezon bez wątpienia należy do Marty Wiśniewskiej. Artystka ponownie znalazła się w centrum uwagi polskich mediów, głównie dzięki odnowieniu związku z Michałem Wiśniewskim oraz przyjęciu zaproszenia do „Tańca z Gwiazdami”. Po wielu latach odrzucania ofert od producentów show, wokalistka wreszcie zdecydowała się spróbować swoich sił na parkiecie, a jej taneczne umiejętności spotkały się z wielkim entuzjazmem widzów.

Mandaryna i Iza Kuna żartują z młodszego pokolenia w „Tańcu z Gwiazdami”

Zanim wystartowały występy na żywo, wokalistka udostępniła w internecie humorystyczne wideo z udziałem Izabeli Kuny. Panie z dystansem odniosły się do faktu, że muszą rywalizować z dużo młodszymi gwiazdami programu. Obserwując kondycję Mandaryny, ciężko uwierzyć, że w marcu świętowała swoje 48. urodziny. Fani w komentarzach często podkreślają, że czas się dla niej zatrzymał. Pomimo wielu ciepłych słów, Wiśniewska przyznaje, że unika dyskusji o swoim wieku i barierach, jakie się z nim wiążą.

Mandaryna o swoim ciele i „Tańcu z Gwiazdami”

Dla wokalistki wiek ma jednak znaczenie. W rozmowie z Eską gwiazda wróciła do zabawnego filmiku zamieszczonego przed startem programu i przyznała, że podczas intensywnych treningów wiek daje jej się we znaki.

Ooo! Trochę [czuję go - przyp. red.] w plecach i mam zamrożony bark, więc tak, trochę czuję po ciele - przyznała.

Tancerka zaznaczyła jednak, że rozmawianie o starzeniu się nie sprawia jej przyjemności, a jej filozofią jest afirmacja młodości.

I tak myślę, że starość mnie ominie, więc to nie jest dobry temat! - podsumowała ze śmiechem.

Wywiad Mandaryna