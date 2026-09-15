Nowa edycja, nowy Mateusz Maga? Hugon Jamróz może być czarnym koniem

"Top Model" od lat udowadnia, że w świecie mody nie zawsze wygrywa klasyczna uroda. Czasem największą uwagę przyciągają właśnie osoby, które wyróżniają się z tłumu. Tak było w przypadku Mateusza Magi, którego charakterystyczny wygląd i długie włosy sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu. Teraz przed jurorami pojawił się Hugon Jamróz. Jego bardzo wysoki wzrost, wyraziste rysy i nietypowa uroda natychmiast wywołały dyskusję. Czy właśnie taka oryginalność może być jego największym atutem?

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Ta edycja ma swojego Magę! Hugon Jamróz podzielił jurorów "Top Model"

Hugon Jamróz od początku nie pozostał niezauważony. Joanna Krupa i Marcin Tyszka byli zdania, że jego wygląd może działać na jego korzyść. Jurorzy zaczęli jednak zastanawiać się, czy tak charakterystyczna twarz pozwoli mu na wystarczającą metamorfozę i różnorodność podczas pracy przed obiektywem czy na wybiegu.

Słuchaj, ja myślę, że ty jesteś w ogóle niezwykłą postacią, ale ja nie wiem, czy ty się nadajesz, żeby się tak przeobrażać jak kameleon. Po prostu jesteś tak określony - mówiła Ewelina Gralak.

Innego zdania był Marcin Tyszka.

Tak, uważam, że się nadaje - stwierdził juror.

Sam Hugon również nie miał wątpliwości co do swoich możliwości.

Uważam, że się nadaję - odpowiedział.

Dawid Woliński początkowo pozostawał sceptyczny. Zwracał uwagę na bardzo charakterystyczną sylwetkę i twarz Hugona. Tyszka próbował jednak przekonać kolegę, że jego oryginalność może być właśnie tym, czego potrzebuje świat mody.

Ale to fajnie, taki trochę Rick Owens. Belgijscy projektanci - zauważył Tyszka.

Wtedy Joanna Krupa postawiła sprawę jasno. Jej zdaniem Hugon na wybiegu nie przeszedłby niezauważony.

Ale nie widzisz go na wybiegu? Ja myślę, że gdyby był na wybiegu, to by każde oczy szły na niego - przekonywała.

W pewnym momencie Dawid Woliński zdecydował, że musi dokładniej przyjrzeć się uczestnikowi. Jurorzy podeszli do Hugona, by zobaczyć jego twarz z bliska. I wtedy nastąpił przełom.

O, ale on z bliska zyskuje - przyznał Woliński.

Chwilę później juror nie krył zachwytu.

Czekaj, jaki wysoki, Jezus Maria. Zobacz, jaka piękna twarz - powiedział.

Ostatecznie również pozostali jurorzy dostrzegli w Hugonie potencjał. Joanna Krupa nie omieszkała jednak przypomnieć, że to ona od początku zwracała uwagę na jego twarz.

kto podszedł i odkrył tę twarz? - zapytał Woliński. Ale ja widziałam tę twarz tam. To ja nie potrzebuję okularów, widocznie ty potrzebujesz - odparła Krupa.

Jej słowa wywołały uśmiechy, a Hugon ostatecznie otrzymał przepustkę do kolejnego etapu "Top Model". Zrobi karierę, jak Mateusz Maga?

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