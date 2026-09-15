Trwa zbieranie podpisów za referendum w sprawie odwołania Rafałą Trzaskowskiego. Takie są zarzuty do prezydenta

Spis treści Zbiórka podpisów w Warszawie

Zbiórka podpisów w Warszawie

Inicjatywa oddolna Stołeczna Operacja Referendalna, której przewodniczy Maciej Wilk, poinformowała o przekroczeniu progu 100 tysięcy podpisów zebranych pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Do skrzynek mieszkańców trafiły karty referendalne, a akcja opiera się na wolontariacie oraz przesyłkach pocztowych. Formalnym wymogiem do zwołania referendum jest złożenie u komisarza wyborczego co najmniej 132 tysięcy ważnych podpisów.

Organizatorom pozostały dwa tygodnie na dokończenie zbiórki, ponieważ termin upływa 28 września. Uwzględniając potencjalny odsetek błędów i podpisów nieważnych (szacowany na 20-30%), celują oni w zebranie łącznie około 150-160 tysięcy deklaracji. Wolontariusze kontynuują pracę na ulicach miasta oraz apelują do mieszkańców o odsyłanie wypełnionych kart do siedziby komitetu.

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- Zebraliśmy 100 000 podpisów, czyli sporo osiągnięte. Został nam finał akcji, czyli dwa tygodnie, żeby zabrać jak najwięcej podpisów, aby zebrać więcej jak minimum […] Chcemy zapoczątkować pozytywną zmianę w Warszawie. Jesteśmy inicjatywą z różnymi światopoglądami, nie mamy jednej linii. Wspiera nas nie tylko prawica, ale i lewica. Chcemy, aby lepiej działo się w Warszawie. Wspiera nas m.in. Jan Śpiewak - skomentował Maciej Wilk, przewodniczący inicjatywy.

Jak zaznacza, ma konkretne zarzuty do Rafała Trzaskowskiego.

- Boleję nad faktem, że od przyszłego roku w Warszawie metro się nie będzie budować. Pierwszy raz za mojego życia, jest rozgrzebane i zostawione. On zawsze traktował Warszawę jako trampolinę do polskiej prezydentury, zapomniał o gospodarności. Dlatego jestem przeciwny. Lista jest dłuższa, jak brak ustawy krajobrazowej, kwestia wynajmu krótkoterminowego (ludzie się wyprowadzają, bo ich nie stać), mający zasób komunalny - podsumował.