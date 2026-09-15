Stenka i Żmijewski znowu razem na planie! Jest też nowa Tośka i ktoś jeszcze! Przystojny aktor dołączył do obsady

"Nigdy w życiu" 20 lat później. Awantura o Tosie

Rok 2026 stoi pod znakiem powrotów uwielbianych produkcji. Niedawno zakończyły się zdjęcia do jedenastego i podobno ostatniego sezonu kultowego "Rancza". Ruszyły za to intensywne prace nad kontynuacją uwielbianej komedii romantycznej "Nigdy w życiu". Będzie to adaptacja książki "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" autorstwa Katarzyny Grocholi.

Widzowie przyjęli tę informację z ogromnym entuzjazmem, szczególnie że na plan powróciła oryginalna obsada. Ku rozczarowaniu widzów zabraknie wśród nich Joanny Brodzik, której postać została całkowicie wycięta ze scenariusza. Prawdziwa afera rozkręciła się wokół castingu Tosi - córki filmowej Judyty. W "Nigdy w życiu" zagrała ją Joanna Jabłczyńska i to właśnie ją widzowie utożsamiają z postacią. Konflikt między aktorką a Katarzyną Grocholą i Dorotą Szelągowską nazwano Tośkagate.

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"Właśnie, że tak!": Danuta Stenka, Agnieszka Żulewska, Artur Żmijewski na planie

Krótko po wybuchu afery okazało się, że w rolę dorosłej Tośki wcieli się Agnieszka Żulewska znana m.in. z "Wielkiej wody" czy trylogii "Rojst". Sama aktorka nie skomentowała całego zamieszania, ale zmieniła ustawienia swoich mediów społecznościowych na prywatne.

Kurz po Tośkagate zaczyna już opadać, a ekipa ruszyła z pracą nad filmem. Niedawno ukazały się pierwsze zdjęcia z planów, na których widać m.in. powracającą do roli Judyty Danutę Stenkę. Towarzyszy jej filmowy ukochany, czyli Artur Żmijewski. W jednej ze scen dołączyła do nich Agnieszka Żulewska.

Nowe zdjęcia z planu ujawniły również kto jeszcze dołączył do obsady. W adaptacji "Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później" zobaczymy Piotra Stramowskiego! Na razie nie wiadomo jednak, kogo zagra w filmie.

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Sonda Pójdziesz na film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" bez Jabłczyńskiej w roli Tośki? Nigdy w życiu! Pewnie, że tak, jest mi obojętne, kto zagra Tośkę A kto to jest Tośka?