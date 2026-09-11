Agnieszka Żulewska i Danuta Stenka oraz 7-letnia córka Bomby już działają na planie "Właśnie, że tak!". Są zdjęcia!

Stenka, Żulewska i córka Sylwii Bomby już na planie! TosiaGate nie zatrzymało filmu

Afery, kłótnie, słowne utarczki, zbiórki finansowe, bojkot fanów - czego jeszcze nie było? Wydaje się, że zanim ruszyły zdjęcia do "Właśnie, że tak", kolejnej części filmu opowiadającego o Judycie i Tosi oraz ich życiowych zmaganiach, fani serii zobaczyli i usłyszeli aż za wiele. A jednak afera nazywana TosiaGate, bo przecież poszło m.in. o to, kto wcieli się w tę bohaterkę, nie zatrzymała pracy na planie. "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" jest kręcone, a gwiazdy już robią swoje. Wśród aktorów, którzy stawili się na planie filmowym, można zobaczyć Danutę Stenkę, Agnieszkę Żulewską, a także… kilkuletnią córkę Sylwii Bomby.

Danuta Stenka ponownie wciela się w Judytę. Aktorkę przyłapano już podczas zdjęć w centrum Warszawy. Jej powrót to jedna z najważniejszych informacji dotyczących nowej produkcji!

Zobacz także: Sukces zrzutki Joanny Jabłczyńskiej: ponad pół miliona złotych! "Zrobiliśmy wspólnie coś naprawdę pięknego"

Nowa Tosia budzi skrajne emocje

U boku Stenki pojawiła się Agnieszka Żulewska, czyli nowa Tosia. To właśnie obsadzenie tej postaci stało się początkiem ogromnej medialnej burzy. TosiaGate rozpętało się po informacji, że Joanny Jabłczyńskiej, która przed laty podbiła serca widzów jako córka Judyty, tym razem nie zobaczymy w tej roli. Wokół decyzji produkcji narosły wielkie emocje, a sprawa szybko przestała być wyłącznie filmową ciekawostką.

Żulewska znalazła się przez to w samym środku zamieszania, choć sama nie szukała rozgłosu. Aktorka nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych, w przeciwieństwie do innych stron sporu. Emocje wokół zmiany obsady jednak nie zatrzymały produkcji. Zdjęcia ruszyły, a twórcy już realizują kolejne sceny.

Zobacz także: Ekspertka ds. PR wprost ocenia sytuację wokół "Nigdy w życiu". Na to fani nie zwrócili uwagi

Na plan wkroczyła też inna Tosia. Córka Sylwii Bomby, 7-letnia Antonina, dostała rolę Wandy, czyli córki filmowej Tosi. Dziewczynka pojawiła się już na zdjęciach do produkcji. To jej filmowy debiut.

Kochani, to już oficjalne. Mogę wam przedstawić Wandę, czyli moją córkę, 7-letnią Tosię, która zagra rolę w filmie. Powiem wam, że jestem tak zestresowana tym przedstawieniem Wandy, jakbym co najmniej zdawała egzaminy znowu na studia. Chciałam wam powiedzieć, że Tosia zagra w tym filmie, ponieważ - uwaga - wygrała casting. Dostałyśmy informację, że poszukiwane są dziewczynki w wieku 6-8 lat, poszłyśmy na ten casting i Tosia go wygrała - zdradziła Bomba w sieci.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA Z PLANU!

Zobacz także: Korwin-Piotrowska reaguje na słowa Grocholi ws. Tosiagate. "Ostre brednie"

Zobacz więcej zdjęć. Jan Frycz miał zagrać w nowym "Nigdy w życiu!". Grochola zdradza szczegóły

Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

24

QUIZ. Bądź jak Judyta z "Nigdy w życiu" i odmień swój los. Mistrzowie zdobędą wynik 10/10! Pytanie 1 z 10 Jak bohaterka "Nigdy w życiu", Judyta, kończyła swoje odpowiedzi na listy czytelników? W imieniu redakcji - Judyta Z najlepszymi pozdrowieniami - Judyta Z wyrazami szacunku - Judyta Następne pytanie