Znamy datę kolejnej rozprawy Magdaleny Cieleckiej i Bogusława Lindy. Jest decyzja sądu

Sprawa Magdaleny Cieleckiej i Bogusława Lindy - o co chodzi?

Przeciwko Magdalenie Cieleckiej i Bogusławowi Lindzie skierowano akt oskarżenia w związku z reklamowaniem alkoholu na ich profilach społecznościowych. Według prokuratury ich działania złamały zapisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawa jest częścią większego śledztwa dotyczącego znanych osobistości promujących trunki w sieci. W trakcie wcześniejszych przesłuchań Magdalena Cielecka odmówiła przyznania się do zarzucanych czynów, wyjaśniając, że uczestniczyła wyłącznie w działaniach wizerunkowych.

- Wiedziałam, że klient będzie używał tych materiałów po mojej akceptacji [...]. Natomiast, gdzie później, w jaki sposób, w jakiej częstotliwości i w jakim trybie będą publikowane te posty, nie wiedziałam. Nie miałam takiej wiedzy - mówiła aktorka.

Żadne z oskarżonych nie pojawiło się osobiście na posiedzeniu w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia - na sali obecni byli jedynie ich adwokaci. Sąd podjął decyzję o odroczeniu procesu i wyznaczył kolejny termin na 10 września 2026 roku.

Boguś Linda niczym polski Casanova!

Czy Magdalena Cielecka i Bogusław Linda muszą być w sądzie?

Podczas kolejnej rozprawy 10 września 2026 nie było Bogusława Lindy i Magdaleny Cieleckiej - jak jednak "Super Expressowi" wyjaśnił mecenas Krzysztof Nowiński, aktorzy nie musieli się tam stawiać.

- Pani Magdalena Cielecka złożyła wyjaśnienia. Bogusław Linda nie może ich złożyć przez pełnomocnika, natomiast nie musi składać wyjaśnień w ogóle. Może nie przyjść na rozprawę i może nie przedstawiać swojego stanowiska. Był przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym. Z tego co wiem, to się nie przyznał do winy i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast nie musi przychodzić do sądu i nie musi składać wyjaśnień, nie musi się tam pojawiać. Bardzo podobnie było ze sprawą Kuby Wojewódzkiego, który na swojej sprawie o taki sam czyn nie pojawił w ogóle. Tu zakładam, że będzie podobnie - wyjaśnił adwokat dla Super Expressu.

Kolejna data rozprawy Magdaleny Cieleckiej i Bogusława Lindy

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, SSR Tomasz Trębicki odpowiedział na pytanie zadane przez redakcje dotyczące kolejnej daty rozprawy.

- 3 oskarżonych złożyło wyjaśnienia, przesłuchano 1 świadka (przesłuchanie z wyłączeniem jawności) [...] Rozprawę odroczono do 26 października 2026 roku, wyznaczono kolejny termin rozprawy na 9 listopada 2026 roku, wezwano świadków - przekazał sąd dla "Super Expressu".