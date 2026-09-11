Ignacio Cabello w "Europa da się lubić - nowe pokolenie". Hiszpański temperament w TVP2

Kim jest Ignacio Mateja Cabello z "Europa da się lubić - nowe pokolenie"?

W nowej odsłonie słynnego talk-show, u boku znanych bywalców jak Elisabeth Duda czy Marco Bocchino, pojawiają się zupełnie nowi debiutanci. Wśród nich błyszczy Ignacio Mateja Cabello, który w programie dumnie reprezentuje Hiszpanię. Urodzony w rodzinie polsko-hiszpańskiej – jego mama jest rodowitą Hiszpanką, a tata Polakiem – wnosi do telewizyjnego studia mnóstwo uśmiechu, luzu i południowej energii.

Ignacio dorastał w słonecznej Sewilli, w samym sercu gorącej Andaluzji. Co ciekawe, jako dziecko wcale nie palił się do nauki języka polskiego. Zmieniło się to dopiero za sprawą jego dziadka, który regularnie łączył się z nastolatkiem przez Skype'a, by wytrwale szlifować z wnukiem ojczystą mowę. Ten międzypokoleniowy kontakt sprawił, że chłopak zainteresował się polską kulturą na tyle mocno, by ostatecznie spakować walizki i przenieść się do kraju nad Wisłą.

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Od Sewilli po Warszawę. Zaskakująca kariera i miłość do obu ojczyzn

Przygoda Ignacia z Polską rozpoczęła się w Krakowie, gdzie zdecydował się podjąć studia. Fascynacja nowym miejscem szybko przerodziła się w coś trwałego – ostatecznie to w Warszawie ułożył sobie życie prywatne i wziął ślub. Dziś prężnie działa jako lektor, prowadząc własną szkołę językową, w której zaraża Polaków pasją do swojego ojczystego języka. Aktywni internauci mogą go również kojarzyć z popularnego profilu edukacyjnego w social mediach o nazwie "Hiszpan uczy".

Ale to nie wszystko! Hiszpański gość "Europy..." z powodzeniem realizuje się także jako pisarz. Wydał świetnie przyjętą książkę "Mój dom, Hiszpania. A może pomieszkać w Hiszpanii?", która stanowi niezwykły, subiektywny przewodnik po jego ojczyźnie. Opisuje w niej różnice kulturowe, dzieli się wspomnieniami z lat młodzieńczych i doradza każdemu, kto marzy o iberyjskich wakacjach. Oprócz tego doskonale odnajduje się przed kamerą, a swoje kulinarne zdolności prezentował niedawno w formacie "Pytanie na śniadanie", przygotowując na żywo tradycyjny andaluzyjski deser – flan z pomarańczą.

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Co Hiszpan myśli o Polakach? Ten szczegół totalnie go zaskoczył

Zamiana andaluzyjskiego słońca na polską, bywa kapryśną aurę, dla wielu mogłaby wydawać się szaleństwem, jednak bohater telewizyjnego show znakomicie odnalazł się w nowej rzeczywistości. W licznych wywiadach radiowych i internetowych Ignacio podkreślał, że w naszym kraju urzekła go niesamowita ambicja ludzi. Hiszpana najbardziej zaskoczyło to, że w Polsce studenci niezwykle chętnie łączą naukę z pracą zarobkową i wcześnie zdobywają doświadczenie w wielu branżach.

W rodzimej Andaluzji, gdzie rynek pracy opiera się głównie na turystyce, młodzi znacznie rzadziej mają takie możliwości rozwoju. Bystre oko obserwatora, dystans do siebie oraz naturalna otwartość na odmienne mentalności czynią z Ignacia idealnego dyskutanta. Jego świeże spojrzenie na nasze wady i zalety to ogromna wartość dodana w każdym telewizyjnym panelu dyskusyjnym.

Gdzie i kiedy oglądać program "Europa da się lubić - nowe pokolenie" z udziałem Ignacia?

Format "Europa da się lubić" to niekwestionowany hit, który po siedmiu latach przerwy znów gości na naszych ekranach, przyciągając przed telewizory rzesze wiernych fanów. W odświeżonej wersji obcokrajowcy z różnych zakątków kontynentu zasiadają na wspólnej kanapie, by z przymrużeniem oka dyskutować o różnicach kulturowych, narodowych stereotypach i swoim codziennym życiu w Polsce. Gospodynią tego pełnego anegdot i humoru talk-show jest uśmiechnięta aktorka, Katarzyna Zielińska.

Jeśli chcecie przekonać się, czym jeszcze zaskoczy nas rozgadany i pełen uroku Ignacio oraz pozostali, barwni goście, koniecznie zaplanujcie sobie telewizyjny seans. Premierowe odcinki programu "Europa da się lubić - nowe pokolenie" możecie oglądać na antenie stacji TVP2, w każdą niedzielę o 16:10. Z pewnością nie zabraknie wciągających anegdot, porywających dyskusji i prawdziwych wybuchów śmiechu!