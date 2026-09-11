Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan 10 lat po ślubie. Pokazali zdjęcia ze świętowania w Wenecji! Pamiętacie ich sprzed dekady?

Rozenek i Majdan wiecznie młodzi? Pobrali się dekadę temu, ale czas się ich nie ima

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan to jedna z najszczęśliwszych par polskiego show-biznesu! Zakochani poznali się w 2013 r. na premierze filmu. Sportowiec poprosił Perfekcyjną Panią Domu o numer telefonu i... tak to się zaczęło. Przez dłuższy czas o relacji, która ich połączyła, wiedzieli nieliczni. Ponieważ nie chcieli ujawniać się jako para, randkowali w ustronnych miejscach, spacerowali w parkach. Dopiero w lutym 2014 r. zdecydowali się na pierwsze wspólne, oficjalne wyjście. Miłość kwitła, więc Majdan nie czekał. Pod koniec roku postanowił poprosić Rozenek o rękę. Ta przyjęła oświadczyny, ale do ślubu doszło blisko 2 lata później - we wrześniu 2016 r.

38-letnia panna młoda wystąpiła w przepięknej, srebrzystej sukni bez ramiączek i ze spektakularnym dołem. Krój syreny prawdopodobnie nie był najwygodniejszy, ale robił wrażenie. Rozenek wyglądała pięknie, ale... dekadę później wygląda jeszcze lepiej.

Gwiazda w czasie małżeństwa z Majdanem zdecydowała się na poprawki tu i ówdzie, więc, choć lata lecą, ona promienieje coraz bardziej młodzieńczym blaskiem.

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Rozenek i Majdan - tyle lat po ślubie, a oni nadal zakochani

Dokładnie 10 lat po dniu zaślubin Radosław i Małgorzata wybrali się do Wenecji. Pogoda nie dopisała, było deszczowo, a na niebie kłębiły się szare chmury, ale to nie zniszczyło zakochanym dobrego humoru. Rozenek pokazała w sieci widoki i zdjęcia z gondoli. Małżonkowie dodali też pamiątkowe selfie i napisali:

10 lat po ślubie.

Szybko posypały się życzenia kolejnych wspólnych lat i gratulacje.

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