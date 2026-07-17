Małgorzata Rozenek-Majdan ma "nowy, zielony azyl". Pokazała, jak teraz wygląda jej ogród! Od zeszłego roku sporo się zmieniło

Małgorzata Rozenek-Majdan odświeżyła taras i ogród. Ma nowe rośliny i "zielony azyl"

Taras i ogród Małgorzaty Rozenek-Majdan to dla wielu po prostu marzenie. Ale gwiazda wciąż go zmienia. W zeszłym roku, tuż po wakacjach, pokazała altanę z zewnętrzną kuchnią, kanapami i stolikiem, taras z dużym stołem idealnym do tego, by przy nim jeść podczas letnich przyjęć albo spotkań z rodziną. Na terenie do relaksu i zabaw znalazło się też miejsce na średniej wielkości basen i domek dla dzieci - z niego zapewne korzysta najmłodsza pociechy gwiazdy.

W tym roku Rozenek poszła o krok dalej i wymieniła nie meble czy dodatki, a rośliny. Wszystko po to, aby stworzyć jeszcze przyjemniejszą przestrzeń do wypoczynku. Wszystko pokazała w sieci! TUTAJ znajdziecie zdjęcia i nagrania TARASU oraz OGRODU w nowej i starszej, zeszłorocznej wersji. Która jest lepsza?

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Rozenek opowiedziała o zmianach w ogrodzie

Mój nowy, zielony azyl! - napisała podekscytowana Rozenek, chwaląc się efektem metamorfozy.

Małgorzata nie ukrywała, że zależało jej na kilku aspektach - chciała zachować przestrzeń, bo ogród nie jest na tyle przestronny, aby można było nieustannie szaleć z nasadzeniami, ale zieleń miała dodać tarasowi i jego okolicy nieco prywatności. Udało się?

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Przedstawiam Wam efekt końcowy prac w moim ogrodzie! Zależało mi na przestrzeni, która od pierwszego dnia da nam pełną prywatność, spokój i zieleń, która będzie cieszyć oczy również zimą. (...) Nie skończyło się tylko na posadzeniu roślin, chłopaki profesjonalnie przygotowali cały teren, zadbali o odpowiedni drenaż i wykonali masę prac budowlano-remontowych, żeby ogród mógł prawidłowo funkcjonować i rozkwitać przez lata. Zdecydowaliśmy się na dorosłe, wyselekcjonowane rośliny: zimozielone ostrokrzewy formowane na pniu, gęste ekrany z ostrokrzewów i klonów palmowych, eleganckie kule z cisów oraz mniejsze nasadzenia jak pachnąca lawenda. Dzięki temu efekt WOW mamy od razu, bez konieczności czekania kilkunastu lat! - napisała Rozenek na swoim instagramowym profilu.

Gwiazda dodała, że jej rośliny... są objęte gwarancją! Wszystko dlatego, że przy tworzeniu nowego ogrodu zdecydowała się na profesjonalną firmę. Jak oceniacie?

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Internauci komentują

Fani gwiazdy rzucili się do komentowania, gdy tylko fotografie nowego ogrodu Rozenek ujrzały światło dzienne.

"Efekt przepiękny", "Przepięknie", "Ta altana jest cudna", "Super" - ocenili internauci.

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Zobacz więcej zdjęć. Tak wyglądają letnie tarasy gwiazd. Który wam podoba się najbardziej?

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