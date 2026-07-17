Rodzice i syn spadli z wieży widokowej! Cała trójka nie żyje. Wstrząsające ustalenia!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-07-17 13:31

Wielka tragedia na wieży widokowej u naszych sąsiadów. W czwartek, 16 lipca, służby w Dolnej Saksonii otrzymały informację o śmierci trzech osób na wieży w Torfhaus w górach Harz. Ofiary okazały się rodziną z dzieckiem. Śledczy podejrzewają, co mogło się tam wydarzyć.

Wysoka drewniano-stalowa wieża widokowa w Niemczech, gdzie doszło do tragedii. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: Margitta Hamel/ Shutterstock
  • Tragiczne wydarzenie wstrząsnęło Niemcami: na nowo otwartej wieży widokowej w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina.
  • Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z kilkudziesięciu metrów, a wstępne ustalenia śledztwa wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa.
  • Odkryj szczegóły tej makabrycznej tragedii i dowiedz się, co działo się na miejscu zdarzenia przez wiele godzin.

Rodzina zginęła na wieży widokowej

Do tragedii, o której szeroko rozpisują się niemieckie media, doszło w Altenau (Dolna Saksonia), a dokładnie na wieży widokowej w osadzie Torfhaus w górach Harz. Około godz. 16.40 w czwartek (16 lipca), lokalna policja dostała zgłoszenie o śmierci trzech osób - podaje "Bild". "Pierwsi ratownicy na miejscu zdarzenia znaleźli mężczyznę, kobietę i dziecko z obrażeniami śmiertelnymi. Ofiarami byli rodzice i ich dziecko. Wszyscy spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów" - przekazały służby tego samego dnia wieczorem.

Cała trójka spadła z kilkudziesięciu metrów

Przez wiele godzin na miejscu trwała akcja policji, służb ratunkowych i straży pożarnej. "Straż odgrodziła teren i ustawiła ekrany zapewniające prywatność. Na miejsce zdarzenia został również wysłany zespół interwencji kryzysowej powiatu Goslar" - czytamy w serwisie. Z tego, co przekazali funkcjonariusze, w tej chwili do sprawy nikt nie jest poszukiwany, a wstępne wyniki śledztwa wskazują, że mogło to być rozszerzone samobójstwo.

Cała konstrukcja, na której wydarzyła się tragedia, liczy 65 metrów. "To dobrze zabezpieczony, popularny cel turystyczny w górach Harzu. Jej budowa kosztowała około 10 milionów euro, a otwarcie nastąpiło dopiero w listopadzie 2023 roku" - przypomina "Bild". To najprawdopodobniej najwyższa wieża widokowa w Niemczech. Na jej terenie można znaleźć restaurację, dwie platformy widokowe, i przeszklony "skywalk” na wysokości 45 metrów.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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