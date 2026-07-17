Rodzice i syn spadli z wieży widokowej! Cała trójka nie żyje. Wstrząsające ustalenia!

Tragiczne wydarzenie wstrząsnęło Niemcami: na nowo otwartej wieży widokowej w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina.

Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z kilkudziesięciu metrów, a wstępne ustalenia śledztwa wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa.

Odkryj szczegóły tej makabrycznej tragedii i dowiedz się, co działo się na miejscu zdarzenia przez wiele godzin.

Rodzina zginęła na wieży widokowej

Do tragedii, o której szeroko rozpisują się niemieckie media, doszło w Altenau (Dolna Saksonia), a dokładnie na wieży widokowej w osadzie Torfhaus w górach Harz. Około godz. 16.40 w czwartek (16 lipca), lokalna policja dostała zgłoszenie o śmierci trzech osób - podaje "Bild". "Pierwsi ratownicy na miejscu zdarzenia znaleźli mężczyznę, kobietę i dziecko z obrażeniami śmiertelnymi. Ofiarami byli rodzice i ich dziecko. Wszyscy spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów" - przekazały służby tego samego dnia wieczorem.

Cała trójka spadła z kilkudziesięciu metrów

Przez wiele godzin na miejscu trwała akcja policji, służb ratunkowych i straży pożarnej. "Straż odgrodziła teren i ustawiła ekrany zapewniające prywatność. Na miejsce zdarzenia został również wysłany zespół interwencji kryzysowej powiatu Goslar" - czytamy w serwisie. Z tego, co przekazali funkcjonariusze, w tej chwili do sprawy nikt nie jest poszukiwany, a wstępne wyniki śledztwa wskazują, że mogło to być rozszerzone samobójstwo.

Cała konstrukcja, na której wydarzyła się tragedia, liczy 65 metrów. "To dobrze zabezpieczony, popularny cel turystyczny w górach Harzu. Jej budowa kosztowała około 10 milionów euro, a otwarcie nastąpiło dopiero w listopadzie 2023 roku" - przypomina "Bild". To najprawdopodobniej najwyższa wieża widokowa w Niemczech. Na jej terenie można znaleźć restaurację, dwie platformy widokowe, i przeszklony "skywalk” na wysokości 45 metrów.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.