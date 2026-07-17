Tropikalna choroba na największym lotnisku w kraju. "Przemyciła" ją komarzyca?

Zakażenia malarią na lotnisku we Frankfurcie

Niemiecki „Bild” przekazał wiadomości o zachorowaniach na malarię, odnotowanych na początku tego tygodnia u czterech członków personelu lotniska we Frankfurcie, zajmujących się między innymi załadunkiem bagaży. Podejrzenia wskazują na jedną samicę komara z rodzaju Anopheles, która przetrwała lot ukryta w przedziale bagażowym albo pomiędzy ładunkami. Kiedy maszyna wylądowała na pasie, owad wydostał się na zewnątrz i pokąsał osoby pracujące przy rozładunku.

Przedstawiciel portu lotniczego zaznacza, że nawet rygorystyczne procedury ochronne nie zapobiegną w stu procentach takim incydentom. Specjaliści z dziedziny medycyny posługują się w tym kontekście pojęciem „malarii lotniskowej” oznaczającym zachorowania u ludzi niepodróżujących do rejonów endemicznych.

Czym jest malaria i dlaczego stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia?

Malaria ma podłoże pasożytnicze i rozprzestrzenia się wskutek ugryzień komarów Anopheles. Bezpośrednią przyczyną infekcji są zarodźce z rodzaju Plasmodium niszczące komórki wątroby oraz erytrocyty.

Początkowe symptomy zakażenia bywają mylone z grypą, obejmując dreszcze, znaczną ciepłotę ciała oraz dotkliwy ból głowy. Ostrzejszy przebieg schorzenia prowadzi do problemów z oddychaniem, napadów drgawkowych, utraty świadomości oraz niewydolności wielonarządowej. Światowa Organizacja Zdrowia przypomina o ogromnym ryzyku zgonu przy braku wdrożenia odpowiedniej terapii.

Pozytywnym aspektem pozostaje wysoka skuteczność dostępnych środków przeciwpasożytniczych, pod warunkiem szybkiego zdiagnozowania problemu. Patogen nie przenosi się drogą kropelkową z człowieka na człowieka, a jedynym wektorem zakażenia pozostaje ugryzienie przez nosiciela, czyli owada.

Lotnisko we Frankfurcie i ogniska malarii. Zdarzenia w europejskich portach

Dziennikarze „Bild” zwracają uwagę na podobną sytuację z zeszłego roku, kiedy w tym samym porcie we Frankfurcie również wykryto to schorzenie. Takie incydenty mają miejsce w różnych europejskich portach lotniczych obsługujących transport cargo, ponieważ egzotyczne insekty bardzo dobrze znoszą podróż między kontynentami.

Rządzący w Niemczech uspokajają opinię publiczną, podkreślając całkowity brak niebezpieczeństwa dla podróżnych oraz lokalnej społeczności. Państwowe służby sanitarne monitorują sprawę i kontrolują ogólne bezpieczeństwo medyczne na bieżąco.

Niemiecki system ochrony zdrowia pod presją

Przypadki z frankfurckiego portu stanowią następne wyzwanie dla tamtejszej opieki zdrowotnej. Media alarmowały w ostatnich dniach o wykryciu groźnego wirusa Ebola u pacjentów powracających z zagranicznych wojaży. Powyższe zdarzenia nie mają ze sobą bezpośredniego związku, ale wyraźnie dowodzą wzmożonej presji wywieranej na niemieckie służby medyczne przez egzotyczne zagrożenia.

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