Karaluch gigant zaatakował prezenterkę na wizji! Nie zgadniesz, co zrobiła

Karaluch wylądował na reporterce podczas programu na żywo. Nie przerwała relacji ani na sekundę

Co byś zrobił, gdyby nagle wielki, latający karaluch usiadł ci tuż przy szyi i twarzy? Chyba niemal każdy instynktownie zacząłby się opędzać od wszetecznego stwora! Ale są tacy, którzy potrafią zachować zimną krew w nawet w takiej sytuacji. Jak się okazało, do tych herosów należy nieznana dotąd szerzej, przynajmniej w Polsce, prezenterka amerykańskiej telewizji KTLA. Nagranie z reporterką Rachel Menitoff w roli głównej błyskawicznie obiegło internet. Prezenterka prowadziła relację na żywo o fali upałów w Kalifornii, gdy na jej szyi wylądował duży latający karaluch. Owad przeszedł po jej ubraniu, wspiął się na mikrofon i odleciał. Dziennikarka nie przerwała jednak materiału. Jedynie rozszerzające się oczy kobiety świadczyły o tym, że zdawała sobie sprawę z wizyty jakiegoś intruza. Widzowie nie kryją podziwu dla opanowania dziennikarki.

„Niespodziewane lądowanie. Musimy pochwalić profesjonalizm Rachel Menitoff. Kto jeszcze zachowałby taki spokój?”

Na nagraniu widać, jak owad przechodzi po szyi i ramieniu reporterki, a następnie wspina się na mikrofon. Po chwili odlatuje. Mimo to Menitoff nie przerywa relacji i spokojnie kończy materiał. Dopiero gdy kamera przestaje nagrywać, dziennikarka zaczyna otrzepywać ubranie i nerwowo szukać owada. Zza kamery słychać śmiech jednej z osób z ekipy oraz pytanie: „Jak ty się w ogóle nie ruszyłaś?”. Sama reporterka opublikowała później fragment programu na Instagramie. Na filmie dodała napis: „Tak, to jest latający karaluch”. W opisie zażartowała, że owad „próbował ukraść jej show”. Nagranie udostępniła także stacja KTLA na platformie X. „Niespodziewane lądowanie. Musimy pochwalić profesjonalizm Rachel Menitoff. Kto jeszcze zachowałby taki spokój?” – napisano we wpisie. Pod filmem szybko pojawiły się setki komentarzy. Wiele osób przyznało, że w podobnej sytuacji zareagowałoby zupełnie inaczej. „Ja zaczęłabym krzyczeć, przeklinać, uciekać i pewnie jeszcze się rozpłakała. Wielki szacunek dla tej kobiety” - napisała jedna z komentujących. „Uwierzcie mi, zachowanie zimnej krwi NIE było łatwe” – napisała w komentarzu sama Rachel Menitoff.

Sonda Obrzydza Cię widok karaluchów? TAK NIE

SURPRISE LANDINGAn insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9— KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

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