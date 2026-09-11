Gwiazdor "M jak miłość" chce iść do "Rolnik szuka żony"! "Oficjalnie zgłaszam się"

Choć wielu widzów łączy Arkadiusza Smoleńskiego z jego ekranową partnerką Iwoną Rejzner, prywatnie nie są parą. Serialowy Bartek Lisiecki jest singlem, ale nie ukrywa, że chciałby, by w jego życiu pojawiła się wyjątkowa kobieta.

Serduszko jest otwarte i gotowe. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dla jakiejś kandydatki zapewne dobrze, a dla mnie prawdopodobnie trochę gorzej, ale może to się wkrótce zmieni

- powiedział nam aktor.

Nie przegap: Piękna para z M jak miłość. Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński pokazali się razem nie bez powodu! Wiemy, co ich jeszcze łączy

Bartek z "M jak miłość" wystąpi w "Rolnik szuka żony"?

Okazuje się, że Smoleński ma już nawet pomysł, gdzie szukać miłości. W jego przypadku idealnym rozwiązaniem byłby "Rolnik szuka żony". Aktor spełnia bowiem najważniejszy warunek programu. Oprócz pracy na planie "M jak miłość" prowadzi gospodarstwo w Kijewicach, które przejął po ojcu.

"Rolnik szuka żony" byłby dla mnie idealny, bo oprócz tego, że gram w "M jak miłość" i jestem aktorem, przejąłem po tacie gospodarstwo rolne w Kijewicach i prowadzę je. Wszyscy sąsiedzi życzą mi tego, żebym w końcu udał się do tego programu. Oficjalnie zgłaszam się, drodzy państwo. Jestem pierwszym kandydatem do "Rolnika szuka żony"

- ogłosił w rozmowie z "Super Expressem".

Nie przegap: "M jak miłość". Bartek będzie się bał nawrotu choroby Doroty w nowym sezonie! Wyniki badań potwierdzą, czy jest zdrowa

Arkadiusz Smoleński nie skreśla aplikacji randkowych

Choć wizja występu w ulubionym programie randkowym Polaków jest kusząca, to póki co aktor nie przekreśla także innych sposobów na znalezienie miłości. Arkadiusz Smoleński nie ma nic przeciwko aplikacjom randkowym. Wręcz przeciwnie - uważa, że to dobry sposób na poznanie drugiej osoby. Sam zna wiele par, które właśnie dzięki nim znalazły miłość.

Aplikacje randkowe? W porządku, bardzo. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na poznawanie się. Nie bójmy się tych aplikacji, przecież to wszystko jest dla ludzi.

Na razie aktora nie można znaleźć w żadnej aplikacji. Nie wyklucza jednak, że szybko się to zmieni.

Czy można mnie znaleźć w aplikacji? Jeszcze nie. Ale kto wie, może dzisiaj ją założę

- zapowiedział.

Arkadiusz Smoleński nie zamierza dłużej czekać na miłość. Czy znajdzie ją w aplikacji randkowej, czy przed kamerami "Rolnik szuka żony"? Mocno trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

30

Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński o relacjach w "M jak miłość" i "Rolnik Szuka Żony”