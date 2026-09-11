Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma plastikowy nagrobek. Widać go za kwiatami

abz
mczy
2026-09-11 5:17

We wtorek odbył się pogrzeb zmarłego 4 września Adriana Szymaniaka (+38 l.). Ulubieniec Polaków ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez wiele miesięcy zmagał się z glejakiem IV stopnia. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie męża. Postawiła ukochanemu plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie.

Nie żyje Adrian Szymaniak. Walczył z poważną chorobą na oczach całej Polski

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak zyskali rozgłos dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jako jedna z niewielu par udowodnili, że połączyła ich prawdziwa miłość. Z czasem doczekali się dwójki dzieci, a w marcu obchodzili ósmą rocznicę ślubu. 

Rodzinne szczęście przerwała choroba. Na początku ubiegłego roku Adrian Szymaniak zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. W końcu padła druzgocąca diagnoza - glejak IV stopnia. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Przez wiele miesięcy mężczyzna walczył z chorobą i szukał nowych metod leczenia. Niestety, 5 września bliscy przekazali wiadomość o śmierci Adriana Szymaniaka. Miał 39 lat.

Z ogromnym bólem informujemy, że Adrian odszedł. W tych niezwykle trudnych chwilach najważniejsze są dla nas cisza, bliskość i możliwość pożegnania Go w gronie najbliższych. Uroczystość pogrzebowa Adriana będzie miała charakter wyłącznie rodzinny i prywatny - napisała Anita Szydłowska.

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Pogrzeb Adriana Szymaniaka. Nagrobek już stał

Pogrzeb Adriana Szymaniaka odbył się w środę, 9 września, w Żołędowie w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z wolą rodziny uroczystość miała charakter prywatny i odbyła się bez obecności mediów. Na cmentarzu gwiazdora "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pożegnali jedynie najbliżsi – rodzina oraz przyjaciele.

Po pogrzebie fotoreporterzy dostrzegli, że w miejscu, w którym pochowano Adriana stanął plastikowy nagrobek. Wszystko po to, by estetycznie zabezpieczyć i uporządkować miejsce ostatniego spoczynku bezpośrednio po pogrzebie. Tymczasowy nagrobek zostanie tam do momentu aż ziemia w pełni osiądzie i będzie można postawić pomnik z kamienia.

Obecnie płyta nagrobka zasypana jest kwiatami. W centralnym miejscu ułożono ogromny bukiet czerwonych róż, które uformowano w kształt serca. Był to ostatni symboliczny gest miłości od żony i dzieci.

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Adrian Szymaniak. Na miniaturze jego nagrobek z portretem i kwiatami. O pogrzebie uczestnika show przeczytasz na SE.
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