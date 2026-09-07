Adrian Szymaniak zebrał przed śmiercią ponad 2,5 mln zł. Jego bliscy wyznali, co stanie się z pieniędzmi

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-07 14:41

W sobotę, 5 sierpnia bliscy poinformowali o śmierci Adriana Szymaniaka. Znany z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mężczyzna zmagał się z poważną chorobą. Rodzina przekazała m.in. co stanie się z pieniędzmi, które zostały zebrane na jego leczenie.

Adrian Szymaniak nie żyje. Zmagał się z poważną chorobą

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak brali udział w trzecim sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szybko okazało się, że w ich przypadku eksperci się nie mylili. Małżonkowie dzięki swojej naturalności cieszyli się ogromną sympatią widzów.

W ostatnim odcinku postanowili, że chcą kontynuować zaaranżowane małżeństwo. Stali się tym samym jedną z niewielu par, którym udało się przetrwać również po zakończeniu telewizyjnego eksperymentu. Z czasem doczekali się dwójki dzieci, a w marcu obchodzili ósmą rocznicę ślubu.

Rodzinne szczęście przerwała choroba. Na początku ubiegłego roku Adrian Szymaniak zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. W końcu padła druzgocąca diagnoza - glejak IV stopnia. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Po pierwszym szoku natychmiast rozpoczął leczenie, a postępami dzielił się z obserwującymi w mediach społecznościowych.

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Adrian Szymaniak: Wiadomo, co stanie się z pieniędzmi ze zbiórki na leczenie

Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska szukali różnych sposobów leczenia. Mężczyzna musiał poddać się kilku operacjom, był wielokrotnie hospitalizowany. Przeszedł już kilka poważnych zabiegów neurochirurgicznych, a lekarze wdrożyli intensywne leczenie - chemioterapię i radioterapię.

W połowie sierpnia bliscy chorego przekazali, że po miesiącach leczenia lekarze stwierdzili wznowę choroby. Adrian Szymaniak w ostatnim czasie przebywał w domu. Wymagał jednak całodobowej opieki. W sieci powstała zbiórka mająca pomóc w pokryciu ogromnych kosztów leczenia. Udało się uzbierać ponad 2,5 miliona złotych. 

Niestety, mimo wysiłków lekarzy oraz rodziny Adrian Szymaniak zmarł. Przykrą wiadomość bliscy przekazali w mediach społecznościowych mężczyzny oraz na stronie zbiórki. Wyjaśniono również, co stanie się z pieniędzmi, które miały zostać przekazane na jego leczenie.

Z całego serca dziękujemy za wsparcie. W ramach zabranych środków, będziemy mogli również pomagać innym osobom które jeszcze mają szansę na wygraną z tą chorobą - wyjaśnili bliscy zmarłego.

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Adrian Szymaniak z żoną Anitą. Obok portret mężczyzny i miniatura zbiórki na leczenie glejaka, o czym pisze SE.
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