Adrian Szymaniak zebrał przed śmiercią ponad 2,5 mln zł. Jego bliscy wyznali, co stanie się z pieniędzmi

Adrian Szymaniak nie żyje. Zmagał się z poważną chorobą
Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak brali udział w trzecim sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szybko okazało się, że w ich przypadku eksperci się nie mylili. Małżonkowie dzięki swojej naturalności cieszyli się ogromną sympatią widzów.
W ostatnim odcinku postanowili, że chcą kontynuować zaaranżowane małżeństwo. Stali się tym samym jedną z niewielu par, którym udało się przetrwać również po zakończeniu telewizyjnego eksperymentu. Z czasem doczekali się dwójki dzieci, a w marcu obchodzili ósmą rocznicę ślubu.
Rodzinne szczęście przerwała choroba. Na początku ubiegłego roku Adrian Szymaniak zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. W końcu padła druzgocąca diagnoza - glejak IV stopnia. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Po pierwszym szoku natychmiast rozpoczął leczenie, a postępami dzielił się z obserwującymi w mediach społecznościowych.
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Adrian Szymaniak: Wiadomo, co stanie się z pieniędzmi ze zbiórki na leczenie
Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska szukali różnych sposobów leczenia. Mężczyzna musiał poddać się kilku operacjom, był wielokrotnie hospitalizowany. Przeszedł już kilka poważnych zabiegów neurochirurgicznych, a lekarze wdrożyli intensywne leczenie - chemioterapię i radioterapię.
W połowie sierpnia bliscy chorego przekazali, że po miesiącach leczenia lekarze stwierdzili wznowę choroby. Adrian Szymaniak w ostatnim czasie przebywał w domu. Wymagał jednak całodobowej opieki. W sieci powstała zbiórka mająca pomóc w pokryciu ogromnych kosztów leczenia. Udało się uzbierać ponad 2,5 miliona złotych.
Niestety, mimo wysiłków lekarzy oraz rodziny Adrian Szymaniak zmarł. Przykrą wiadomość bliscy przekazali w mediach społecznościowych mężczyzny oraz na stronie zbiórki. Wyjaśniono również, co stanie się z pieniędzmi, które miały zostać przekazane na jego leczenie.
Z całego serca dziękujemy za wsparcie. W ramach zabranych środków, będziemy mogli również pomagać innym osobom które jeszcze mają szansę na wygraną z tą chorobą - wyjaśnili bliscy zmarłego.
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