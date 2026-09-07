Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Siódme pytanie wywali Cię z kapci
2026-09-07 5:00
Rozpocznij tydzień z naszym poniedziałkowym quizem wiedzy ogólnej! Przygotuj się na intelektualne wyzwanie, bo choć większość pytań sprawdzi Twoją erudycję, to siódme z nich z pewnością Cię zaskoczy i może dosłownie zwalić z nóg!