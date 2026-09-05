Nie żyje Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Żona przekazała poruszające oświadczenie

rr
2026-09-05 11:25

Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie żyje. Smutną wiadomość przekazała jego żona, Anita Szydłowska. W opublikowanym oświadczeniu rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym dla nich czasie. "Adrian odszedł" - napisała żona uczestnika programu.

Nie żyje Adrian Szymaniak. Jego żona przekazała wiadomość

Adrian Szymaniak był jednym z uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", których historia szczególnie zapadła widzom w pamięć. W trzeciej edycji programu poznał Anitę Szydłowską. Para zdecydowała się pozostać razem także po zakończeniu eksperymentu i stworzyła rodzinę. Doczekali się dwójki dzieci.

W ostatnim czasie życie małżonków zostało naznaczone ciężką chorobą Adriana. Mężczyzna zmagał się z glejakiem IV stopnia. Przeszedł szereg operacji, radioterapię, chemioterapię i kolejne etapy leczenia.

W lipcu informował o wznowie choroby. W związku z ogromnymi kosztami leczenia w internecie uruchomiono zbiórkę na jego rzecz. Niedawno bliscy przekazywali również, że Adrian przebywa w domu, gdzie był objęty całodobową, profesjonalną opieką medyczną.

Teraz rodzina poinformowała o jego śmierci.

"Adrian odszedł". Rodzina wydała oświadczenie

Żona Adriana, Anita Szydłowska, opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie w imieniu rodziny i przyjaciół.

Z ogromnym bólem informujemy, że Adrian odszedł

- przekazała.

Bliscy podkreślili, że w tym trudnym czasie potrzebują przede wszystkim ciszy, bliskości i możliwości pożegnania Adriana w gronie najbliższych.

Pogrzeb będzie miał charakter rodzinny i prywatny. Rodzina zwróciła się do mediów oraz osób postronnych z prośbą o niepojawianie się podczas ceremonii. Poprosiła również, by nie wykonywać zdjęć, nie nagrywać uroczystości i nie publikować materiałów z pogrzebu.

Rodzina Adriana prosi o uszanowanie prywatności

W oświadczeniu bliscy Adriana jasno zaznaczyli, że nie chcą, aby jego śmierć stała się tematem medialnych publikacji czy okazją do budowania zainteresowania kosztem ich cierpienia.

Potrzebujemy teraz przede wszystkim spokoju i przestrzeni, aby pożegnać Adriana z miłością, godnością i w ciszy

- napisali.

Rodzina poprosiła również, aby w najbliższym czasie powstrzymać się od osobistego składania kondolencji, telefonów i wiadomości. Jak podkreślili bliscy, chcą przeżyć ten wyjątkowo trudny czas wyłącznie w swoim gronie.

Dziękujemy za zrozumienie, szacunek i uszanowanie naszej potrzeby prywatności

- zakończyli oświadczenie żona, dzieci, rodzina i przyjaciele Adriana Szymaniaka.

Adrian Szymaniak z żoną Anitą. Na miniaturach portrety mężczyzny. O jego śmierci przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 26
Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Ten widok chwyta za serce!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA