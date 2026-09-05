Nie żyje Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Żona przekazała poruszające oświadczenie

Nie żyje Adrian Szymaniak. Jego żona przekazała wiadomość

Adrian Szymaniak był jednym z uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", których historia szczególnie zapadła widzom w pamięć. W trzeciej edycji programu poznał Anitę Szydłowską. Para zdecydowała się pozostać razem także po zakończeniu eksperymentu i stworzyła rodzinę. Doczekali się dwójki dzieci.

W ostatnim czasie życie małżonków zostało naznaczone ciężką chorobą Adriana. Mężczyzna zmagał się z glejakiem IV stopnia. Przeszedł szereg operacji, radioterapię, chemioterapię i kolejne etapy leczenia.

W lipcu informował o wznowie choroby. W związku z ogromnymi kosztami leczenia w internecie uruchomiono zbiórkę na jego rzecz. Niedawno bliscy przekazywali również, że Adrian przebywa w domu, gdzie był objęty całodobową, profesjonalną opieką medyczną.

Teraz rodzina poinformowała o jego śmierci.

"Adrian odszedł". Rodzina wydała oświadczenie

Żona Adriana, Anita Szydłowska, opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie w imieniu rodziny i przyjaciół.

Z ogromnym bólem informujemy, że Adrian odszedł

- przekazała.

Bliscy podkreślili, że w tym trudnym czasie potrzebują przede wszystkim ciszy, bliskości i możliwości pożegnania Adriana w gronie najbliższych.

Pogrzeb będzie miał charakter rodzinny i prywatny. Rodzina zwróciła się do mediów oraz osób postronnych z prośbą o niepojawianie się podczas ceremonii. Poprosiła również, by nie wykonywać zdjęć, nie nagrywać uroczystości i nie publikować materiałów z pogrzebu.

Rodzina Adriana prosi o uszanowanie prywatności

W oświadczeniu bliscy Adriana jasno zaznaczyli, że nie chcą, aby jego śmierć stała się tematem medialnych publikacji czy okazją do budowania zainteresowania kosztem ich cierpienia.

Potrzebujemy teraz przede wszystkim spokoju i przestrzeni, aby pożegnać Adriana z miłością, godnością i w ciszy

- napisali.

Rodzina poprosiła również, aby w najbliższym czasie powstrzymać się od osobistego składania kondolencji, telefonów i wiadomości. Jak podkreślili bliscy, chcą przeżyć ten wyjątkowo trudny czas wyłącznie w swoim gronie.

Dziękujemy za zrozumienie, szacunek i uszanowanie naszej potrzeby prywatności

- zakończyli oświadczenie żona, dzieci, rodzina i przyjaciele Adriana Szymaniaka.

26