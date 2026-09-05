IMGW bije na alarm! Burze nadciągają nad Polskę. Zagrożonych 9 województw [5.09.2026]

Jak informuje PAP, ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- lubuskiego, wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- łódzkiego,
- mazowieckiego,
- podlaskiego.
W czasie burz prognozowane są opady deszczu sięgające 20–35 mm. Wiatr może rozpędzać się w porywach do 70–85 km/h. Synoptycy ostrzegają również przed możliwością wystąpienia gradu.
Alerty burzowe będą obowiązywać maksymalnie do godzin porannych w niedzielę (6 września).
Silny wiatr nad morzem
Dodatkowe ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem wydano dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Średnia prędkość wiatru może tam sięgać 70 km/h, a w porywach nawet 85 km/h.
Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 11 w sobotę, 5 września.
IMGW przypomina, że ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one powodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Podczas burzy warto zachować szczególną ostrożność. Nie należy przebywać w pobliżu drzew, lekkich konstrukcji czy innych miejsc, w których silny wiatr może stwarzać zagrożenie.