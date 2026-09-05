IMGW bije na alarm! Burze nadciągają nad Polskę. Zagrożonych 9 województw [5.09.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-05 8:22

Niebezpieczna pogoda nadciąga nad Polskę. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla dziewięciu województw. Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a miejscami także grad. W dwóch województwach obowiązują dodatkowo alerty przed silnym wiatrem.

Ciemne chmury burzowe i błyskawica nad lasem i miastem. O alertach IMGW dla 9 województw przeczytasz na SE.
Autor: Patryk Kosmider/ Shutterstock Burza na niebie. W prognozie pogody jest tego więcej

Jak informuje PAP, ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • lubuskiego, wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • łódzkiego,
  • mazowieckiego,
  • podlaskiego.

W czasie burz prognozowane są opady deszczu sięgające 20–35 mm. Wiatr może rozpędzać się w porywach do 70–85 km/h. Synoptycy ostrzegają również przed możliwością wystąpienia gradu.

Alerty burzowe będą obowiązywać maksymalnie do godzin porannych w niedzielę (6 września).

Silny wiatr nad morzem

Dodatkowe ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem wydano dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Średnia prędkość wiatru może tam sięgać 70 km/h, a w porywach nawet 85 km/h.

Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 11 w sobotę, 5 września.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one powodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Podczas burzy warto zachować szczególną ostrożność. Nie należy przebywać w pobliżu drzew, lekkich konstrukcji czy innych miejsc, w których silny wiatr może stwarzać zagrożenie.

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