IMGW bije na alarm! Burze nadciągają nad Polskę. Zagrożonych 9 województw [5.09.2026]

Jak informuje PAP, ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

lubuskiego, wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

podlaskiego.

W czasie burz prognozowane są opady deszczu sięgające 20–35 mm. Wiatr może rozpędzać się w porywach do 70–85 km/h. Synoptycy ostrzegają również przed możliwością wystąpienia gradu.

Alerty burzowe będą obowiązywać maksymalnie do godzin porannych w niedzielę (6 września).

⚠️ Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB🟡 Ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dla powiatów nadmorskich do godz. 11:00. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h.🟡 Wydano również nowe ostrzeżenia 1. stopnia przed… pic.twitter.com/URxUiaqrPd— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 5, 2026

Silny wiatr nad morzem

Dodatkowe ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem wydano dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Średnia prędkość wiatru może tam sięgać 70 km/h, a w porywach nawet 85 km/h.

Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 11 w sobotę, 5 września.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one powodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Podczas burzy warto zachować szczególną ostrożność. Nie należy przebywać w pobliżu drzew, lekkich konstrukcji czy innych miejsc, w których silny wiatr może stwarzać zagrożenie.