Tajemnicze zniknięcie 14-letniej Emilki. Wyszła ze szkoły i przepadła bez śladu

Emilia Zięba ma 14 lat i mieszka w Andrychowie. W piątek, 4 września 2026 roku, udała się do szkoły w Kętach. Jak przekazała policja, około godz. 9 opuściła placówkę. Od tego momentu nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Trwają poszukiwania nastolatki. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Andrychowie proszą o kontakt każdą osobę, która może mieć informacje na temat jej miejsca pobytu.

W chwili zaginięcia Emilia ubrana była w granatową bluzę z kapturem, biały podkoszulek, jasne dżinsy oraz białe buty.

Policja apeluje, by niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latki. Mundurowi nigdy nie bagatelizuje zaginięć młodych osób. Także w przypadku Emilii w poszukiwania zaangażowane zostały znaczne siły i środki. Funkcjonariusze robią wszystko, by jak najszybciej ustalić, gdzie przebywa nastolatka i bezpiecznie sprowadzić ją do domu.

Osoby, które widziały nastolatkę lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Andrychowie pod numerem 47 83 27 400. Informacje można również przekazywać pod numerem alarmowym 112.