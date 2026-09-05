Zapodaj kilka kropel na zmywak i przetrzyj okap. Azjatycka metoda usuwania tłuszczu i osadów rozprawi się z zabrudzeniami. Czyszczenie okapu bez szorowania

Okap to prawdziwy magnes na tłuszcz i brud, który szybko pokrywa się nieestetyczną warstwą osadów, często niezauważanych na co dzień.

Od drobnych zabrudzeń, które znikają dzięki cytrynie, po wieloletni, zaschnięty brud wymagający bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Poznaj genialną koreańską metodę, która pozwoli usunąć nawet najstarsze warstwy tłuszczu z okapu bez szorowania – wystarczy kilka kropel i ręcznik papierowy!

Zapodaj kilka kropel na zmywak i przetrzyj tym okap. Stara, zaschnięta warstwa brudu odejdzie bez szorowania

Okap to miejsce, które bardzo szybko się brudzi. Podstawową funkcją okapu jest przecież zbierania osadów, tłuszczu oraz brzydkich zapachów, jakie powstają podczas gotowania. Unoszące się w powietrzy drobiny tłuszczu i innych osadów osadzają się na okapie, który bardzo szybko pokrywa się warstwą brudu. Wiele osób zapomina o regularnym czyszczeniu okapu i robi to jedynie podczas generalnych porządków. Okap często znajduje się powyżej naszego wzroku i po prostu nie zauważamy zabrudzeń. Jeżeli jednak chcesz, aby w Twojej kuchni zawsze panował porządek, to czyszczenie okapu powinno na stałe wejść do cotygodniowych porządków.

Jeżeli czyścisz okap regularnie warstwa osadzającego się na nim brudu będzie mniejsza. W takim przypadku wystarczy, że raz w tygodniu dodasz do płynu do mycia naczyń kilka kropel soku z cytryny. Taka mieszanka rozpuści tłuste osady i zacieki powstałe po gotowaniu. Sok z cytryny rewelacyjnie odtłuszcza i usuwa trudne zabrudzenia. Dodatkowo delikatnie dezynfekuje czyszczoną powierzchnie, ale jest mniej drażniący niż ocet. Świetnie sprawdzi się do czyszczenia okapów z niewielkich zabrudzeń.

Dodaj do wody i przykryj ręcznikiem papierowym. Trik na czyszczenie okapu z dużych zabrudzeń

W przypadku dużych, nieczyszczonych zabrudzeń okapu warto sięgnąć po bardziej zaawansowane metody. Przede wszystkim okap można rozkręcić, aby umyć filtry wewnątrz. Dolną pokrywę okapu można zdjąć i umyć w wannie. Wystarczy, że do wody nasypiesz 1 opakowanie sody oczyszczonej i zanurzysz w tym pokrywę. Po około godzinie przepłucz ją wodą i będzie idealnie czysta. Filtry w okapie należy regularnie wymieniać. Zazwyczaj są one jednorazowe i powinny być wymieniane średnio raz na 6 miesięcy.

Trudniejszym zabiegiem jest czyszczenie górnej części okapu. Nie można jej zdemontować i zdjąć ze ściany. Należy robić to delikatnie, aby nie uszkodzić śrub. W tym przypadku z pomocą przychodzi koreańska metoda czyszczenia okapy. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach. Powinna powstać gęsta pasta, którą wsmaruj w zabrudzenia na okapie. Całość przykryj zwilżonymi ręcznikami papierowymi i pozostaw na kilka godzin. Co jakiś czas możesz delikatnie je zwilżać, aby soda nie wyschła. Po około 3 godzinach zdejmij ręczniki papierowe i przemyj resztki sody oczyszczonej. Okap będzie idealnie czysty. Soda oczyszczona świetnie usuwa tłuste zacieki i zaschnięte osady. Doczyszcza nawet stare zabrudzenia.

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