Wymieszaj pół szklanki z ciepłą wodą i spryskaj brudny okap w kuchni. Żółte zacieki z tłuszczu nie będą miały szans. Spłyną po sekundzie, a sprzęt będzie jak nowy. Czyszczenie okapu kuchennego

Okap kuchenny, choć kluczowy dla czystości, sam szybko gromadzi uporczywy tłuszcz, który obniża jego skuteczność i estetykę.

Przedstawiamy sprawdzony, domowy sposób na skuteczne usunięcie nawet starych, zaschniętych zabrudzeń za pomocą łatwo dostępnych składników.

Poznaj rewolucyjny płyn, który w kilka chwil sprawi, że żółte zacieki spłyną, a Twój okap odzyska idealny wygląd.

Domowy sposób na wyczyszczenie okapu kuchennego ze starego tłuszczu. Przygotuj płyn odtłuszczający

Okap kuchenny to jeden ze sprzętów w kuchni, bez którego ciężko byłoby funkcjonować i przygotowywać potrawy. To właśnie on pochłania opary, tłuszcz i nieprzyjemne zapachy, chroniąc meble i ściany przed zabrudzeniami. Niestety, sam okap również ulega zabrudzeniom i wymaga regularnego czyszczenia, gdyż w przeciwnym razie straci swój wygląd, ale też i skuteczność pochłaniania zapachów powstających podczas gotowania. Oprócz regularnego czyszczenia filtrów okapu, nie wolno zapominać o samej obudowie. To na niej też gromadzą są zacieki z tłuszczu, które jak nie zostaną od razu usunięte, zastygną i wówczas wyczyszczenie pochłaniacza stanie się nie lada wyzwaniem. No bo czym wyczyścić okap ze starego tłuszczu? W końcu każdemu zależy, aby sprzęt wyglądał schludnie i nie psuł estetyki naszej kuchni. W czyszczeniu okapu z zaschniętego tłuszczu warto wykorzystać domowe sposoby. Jednym z nich jest płyn odtłuszczający na bazie octu i wody.

Wymieszaj pół szklanki z ciepłą wodą i spryskaj brudny okap w kuchni. Żółte zacieki z tłuszczu spłyną od razu

Ten domowy płyn odtłuszczający jest jednym z najczęściej polecanych sposobów na walkę ze starym tłuszczem na okapie kuchennym. Do jego przygotowania potrzebujesz octu i wody. Wymieszaj oba składniki w butelce z atomizerem pół szklanki octu i pół szklanki ciepłej wody. Spryskaj płynem brudny okap kuchenny i wyszoruj go miękką gąbką. W razie bardziej intensywnych zabrudzeń lub podczas czyszczenia kratek filtra zastosuj sposób z ręcznikami papierowymi. Nałóż na kratki papierowy ręcznik lub ściereczkę namoczone w tej mieszaninie i zostaw na kilka minut. Po czym przemyj ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Ocet nie tylko z łatwością rozpuszcza tłusty nalot, ale także usuwa zaschnięte zabrudzenia z obudowy okapu kuchennego.

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