Nasącz ręcznik papierowy i przyłóż do brudnych kratek okapu. Rozpuści lepki nalot z tłuszczu bez chemii. Czyszczenie okapu

Okap kuchenny wymaga gruntownego czyszczenia, a chemiczne środki nie zawsze wystarczają.

Poznaj japońską metodę, która wykorzystuje olej do usuwania tłustego osadu.

Nasączony ręcznik papierowy i gorąca woda to klucz do sukcesu.

Odkryj, jak w prosty sposób sprawić, by kratki okapu znów lśniły czystością!

Japońska metoda na czyszczenie okapu sprawi, że kratki będą jak nowe.

Zerkasz na swój okap i nie masz najmniejszych wątpliwości, że czas najwyższy, aby go wyczyścić? Z pewnością pierwsze co robisz, to sięgasz po silne chemiczne środki czyszczące, zakładasz rękawiczki jednorazowe i bierzesz się za szorowanie. Po kilku minutach spłukujesz go letnią wodą i gotowe. Czasami jednak bywa, że wyczyszczenie okapu wymaga od nas większego zaangażowania. Tłuszcz, kurz i brud potrafią przylegać mocno do kratki okapu. Wtedy warto wykorzystać domowe sposoby na czyszczenie okapu kuchennego. Jeden z nich jest naprawdę skuteczny i opiera się na japońskiej metodzie, której główna reguła brzmi: podobne rozpuszcza się podobnym. Co za tym idzie, te tłusty osad na kratkach okapu najlepiej usunie olej. Jak wyczyścić okap?

Nasącz ręcznik papierowy i przyłóż do brudnego okapu, a rozpuścisz tłusty osad

Czyszczenie okapu tym domowym sposobem bez chemii jest naprawdę łatwe. Wymontuj kratkę i umieć ją w wannie. Nanieś olej na gąbkę i dokładnie rozprowadź go na całej kratce. Następnie przykryj kratkę ręcznikiem namoczonym w gorącej wodzie i pozostaw na 5 minut. Po tym czasie przetrzyj kratkę szorstką gąbką i wytrzyj do sucha. Po tłustym osadzie na kratce okapu nie będzie śladu.

Jak wyczyścić okap domowymi sposobami? Ocet i soda oczyszczona z pewnością pomogą

Czyszczenie okapu kuchennego z tłuszczu wcale nie musi się wiązać z szorowaniem jego powierzchni lub stosowaniem silnych detergentów. W przypadku mocnych zabrudzeń warto namoczyć kratkę okapu w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej lub w wodzie z octem. Po około 10 minutach wyjmij kratkę okapu i doczyść ją gąbką nasączoną octem. Po wszystkim spłucz ją ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

