Rozlej pod krzaczkami borówki w marcu. Bogata odżywka azotowa pobudzi krzewy do wzrostu. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Borówka amerykańska wymaga specjalnego nawożenia i kwaśnej gleby.

W marcu zastosuj domowy nawóz, który zapewni obfite plony.

Ten prosty składnik, który masz w kuchni, odżywi krzaczki borówki.

Sprawdź, jak przygotować nawóz i co lubią borówki, aby cieszyć się słodkimi owocami!

Wylej pod krzaczki borówki w marcu, a latem obrodzi słodkimi owocami

Uprawa krzaczków borówki amerykańskiej w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Polacy wprost uwielbiają te małe owoce, które w sezonie letnim są słodkim dodatkiem do wielu dań i przetworów. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że tak wiele osób pragnie mieć, choć kilka krzaczków w swoim ogrodzie. Tu jednak warto zwrócić uwagę na jeden ważny fakt - borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich nietypowych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Po pierwsze ta roślina uwielbia glebę o kwaśnym odczynie, dlatego przez cały okres owocowania należy zadbać o zakwaszenie ziemi. Wczesną wiosną trzeba także rozpocząć stosowanie nawozów do borówki amerykańskiej. Ważne jest, aby były one bogate w azot, który pobudza rośliny do wzrostu i wspomaga ukorzenienie, a właśnie to jest potrzebne krzaczkom borówki w marcu. Dlatego wylej pod krzaczki borówki ten nawóz już wczesną wiosną, a te latem obrodzą słodkimi owocami. Z czego zrobić domowy nawóz do borówki amerykańskiej?

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej na wiosnę

Taki wiosenny nawóz do borówki przygotujesz z żelatyny. Jest tani, łatwy doz robienia, a do tego bogaty w azot. Wystarczy 1 łyżka stołowa żelatyny w proszku (lub jeden listek żelatyny) na 1 litr ciepłej wody. Oba składniki wymieszaj, a kiedy ostygnie podlej powstałym nawozem krzaczki borówki. Uważaj, aby nie zalać liści i młodych pędów. Taki wiosenny nawóz warto stosować raz w miesiącu. Azot nie tylko doskonale wpłynie na kondycję borówki amerykańskiej, ale też zakwasi glebę i stworzy idealne środowisko do owocowania tej rośliny.

Uprawa borówki amerykańskiej. Co lubi borówka?

Kluczową zasadą w uprawie borówki amerykańskiej jest zadbanie o odpowiednią kwaśność gleby. Dlatego warto raz na jakiś czas zakwasić glebę kwaskiem cytrynowym. Wsyp jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie zamieszaj i podlej ziemię w okolicy borówek.

7