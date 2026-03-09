Rozlej pod krzaczkami borówki w marcu. Bogata odżywka azotowa pobudzi krzewy do wzrostu. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-09 5:09

Nawożenie borówki amerykańskiej wczesną wiosną z pewnością pozytywnie przełoży się na kondycję krzaczków i ich owocowanie w sezonie letnim. Dlatego już w marcu wylej pod krzaczki borówki ten domowy nawóz, a za kilka miesięcy będziesz delektować się słodkimi owocami. Taka odżywka jest bogata w azot i znakomicie pobudza krzewy do wzrostu i bujnego owocowania.

Pielęgnacja borówki jesienią

i

Autor: Shutterstock Pielęgnacja borówki jesienią
  • Borówka amerykańska wymaga specjalnego nawożenia i kwaśnej gleby.
  • W marcu zastosuj domowy nawóz, który zapewni obfite plony.
  • Ten prosty składnik, który masz w kuchni, odżywi krzaczki borówki.
  • Sprawdź, jak przygotować nawóz i co lubią borówki, aby cieszyć się słodkimi owocami!

Wylej pod krzaczki borówki w marcu, a latem obrodzi słodkimi owocami

Uprawa krzaczków borówki amerykańskiej w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Polacy wprost uwielbiają te małe owoce, które w sezonie letnim są słodkim dodatkiem do wielu dań i przetworów. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że tak wiele osób pragnie mieć, choć kilka krzaczków w swoim ogrodzie. Tu jednak warto zwrócić uwagę na jeden ważny fakt - borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich nietypowych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Po pierwsze ta roślina uwielbia glebę o kwaśnym odczynie, dlatego przez cały okres owocowania należy zadbać o zakwaszenie ziemi. Wczesną wiosną trzeba także rozpocząć stosowanie nawozów do borówki amerykańskiej. Ważne jest, aby były one bogate w azot, który pobudza rośliny do wzrostu i wspomaga ukorzenienie, a właśnie to jest potrzebne krzaczkom borówki w marcu. Dlatego wylej pod krzaczki borówki ten nawóz już wczesną wiosną, a te latem obrodzą słodkimi owocami. Z czego zrobić domowy nawóz do borówki amerykańskiej? 

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej na wiosnę

Taki wiosenny nawóz do borówki przygotujesz z żelatyny. Jest tani, łatwy doz robienia, a do tego bogaty w azot. Wystarczy 1 łyżka stołowa żelatyny w proszku (lub jeden listek żelatyny) na 1 litr ciepłej wody. Oba składniki wymieszaj, a kiedy ostygnie podlej powstałym nawozem krzaczki borówki. Uważaj, aby nie zalać liści i młodych pędów. Taki wiosenny nawóz warto stosować raz w miesiącu. Azot nie tylko doskonale wpłynie na kondycję borówki amerykańskiej, ale też zakwasi glebę i stworzy idealne środowisko do owocowania tej rośliny.

Uprawa borówki amerykańskiej. Co lubi borówka?

Kluczową zasadą w uprawie borówki amerykańskiej jest zadbanie o odpowiednią kwaśność gleby. Dlatego warto raz na jakiś czas zakwasić glebę kwaskiem cytrynowym. Wsyp jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie zamieszaj i podlej ziemię w okolicy borówek.

borówka amerykańska
DOMOWY NAWÓZ