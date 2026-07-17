Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez królewskiej pary. Nie zabraknie za to innych ulubieńców widzów

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" 19 bez królewskiej pary

"Taniec z Gwiazdami" od ponad dwudziestu lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Nie zaszkodziła mu nawet zmiana stacji z TVN na Polsat czy dłuższa w emisji. Producenci tanecznego show dwoją się i troją, by na parkiecie pojawiły się najpopularniejsze nazwiska. Od kilku edycji sięgają również po influencerów, którzy przyciągają przed ekrany młodsze pokolenie widzów.

Z każdą kolejną edycją tanecznego show coraz większą popularność zyskiwali taneczni partnerzy uczestników show. Z "Tańca z Gwiazdami" do show-biznesu przeszli m.in. Edyta Herbuś (45 l.), Rafał Maserak (42 l.), Stefano Terrazzino (46 l.) czy Izabela Janachowska (39 l.).

Z kolei królewską parą programu nazywani są Hanna Żudziewicz (34 l.) i Jacek Jeschke (30 l.). Taneczne małżeństwo zdobyło w sumie aż sześć Kryształowych Kul! W osiemnastym sezonie spotkali się w finale. Ostatecznie to Żudziewicz doprowadziła swojego tanecznego partnera, Gamou Falla (34 l.), do zwycięstwa.

Po niezwykle udanej edycji postanowili odpocząć od kultowego programu. Krótko po wiosennym finale Żudziewicz i Jeschke w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" potwierdzili, że nie pojawią się jesienią na parkiecie. Niedawno tancerz zdradził, że jednak wróci do programu, ale w roli choreografa.

W podcaście został również poruszony temat innej Magdaleny Tarnowskiej (27 l.), która razem z Mikołajem "Bagim" Bagińskim (24 l.) wygrała siedemnastą edycję "TZG". Zdobyła tym samym ogromną popularność. Wiele osób twierdziło, że przez jej powiązania z influencerem to ona była gwiazdą w swojej parze podczas poprzedniej edycji.

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Wiemy, kto wróci na parkiet "Tańca z Gwiazdami"

Niedawno Tarnowska i Bagiński potwierdzili swój związek. Krótko po tym internetowy twórca popadł w konflikt z Polsatem. Plotkowano wtedy, że może się to odbić na jego partnerce, która miała stracić miejsce w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Co więcej, za kulisami mówiono, że jej udziału mają obawiać się same gwiazdy nadchodzącego sezonu.

Te doniesienia nie miały jednak nic wspólnego z rzeczywistością. 3 lipca Magdalena Tarnowska opublikowała post, w którym nawiązała do plotek i potwierdziła, że wróci na parkiet Polsatu! Nie tylko ona potwierdziła już swój udział w jesiennej edycji.

Kilka dni temu Michał Bartkiewicz (31 l.) ogłosił, że zatańczy w programie po raz ósmy. Na parkiecie zawiruje Daria Syta-Grobelna (27 l.), która niedawno tańcowała na własnym ślubie. Nie zabraknie też ulubienicy wielu widzów, czyli Izabeli Skierskiej (32 l.). Tancerka pochwaliła się nawet sesją do programu. Tanecznym krokiem do programu wchodzi Kamil Kuroczko (34 l.).

Po przerwie pojawi się Sara Janicka (31 l.), o której jest głośno za sprawą domniemanego związku z Maciejem Zakościelnym (46 l.). Fanów "TZG" szczególnie ucieszył powrót Michała Kassina (33 l.).

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