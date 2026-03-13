Kim jest Izabela Skierska z "Tańca z gwiazdami"? Tancerka walczy o Kryształową Kulę

Lista sukcesów tej tancerki robi ogromne wrażenie. Izabela Skierska może pochwalić się mianem wielokrotnej Mistrzyni Świata w tańcu towarzyskim, a także wygranymi w tak elitarnych zawodach jak Asian Open czy British Open. Zdobyła również aż osiem tytułów Mistrzyni Anglii w tańcach standardowych, co stawia ją w ścisłej czołówce tanecznego świata. Chociaż jej sportowe dokonania są powszechnie znane, sfera prywatna Skierskiej pozostaje niemal całkowicie ukryta. Niewątpliwa jest za to jej wielka pasja do tańca i ciągłe pragnienie rozwoju. Izabela Skierska to uosobienie zaangażowania i pełnego profesjonalizmu. Przyjrzeliśmy się bliżej sylwetce tancerki, jej ścieżce zawodowej oraz temu, co wiadomo o jej życiu osobistym.

Ile lat ma Izabela Skierska?

Tancerka przyszła na świat w 1989 roku. To oznacza, że w 2026 roku będzie świętować swoje 37. urodziny.

Izabela Skierska - wzrost tancerki

Trenerka mierzy dokładnie 173 centymetry. Interesującym faktem z 15. edycji "Tańca z gwiazdami" jest to, że jej partnerem był Cezary Trybański, który przy wzroście 218 cm przewyższał Izabelę o dobre trzy głowy.

Gdzie mieszka Izabela Skierska?

Mimo że tancerka urodziła się w stolicy Polski, w 2014 roku zdecydowała się na odważny krok i wyjechała do Liverpoolu. Właśnie tam rozwijała swoje umiejętności, pokazując, że taniec to nie tylko sposób na życie, ale jej największa życiowa pasja.

Z kim Izabela Skierska tańczyła w "Tańcu z gwiazdami"?

Izabela Skierska sprawdza się nie tylko jako wyśmienita tancerka, ale także jako szanowana trenerka, która z zaangażowaniem przekazuje swoje umiejętności kursantom na różnym etapie nauki. Nic więc dziwnego, że zasiliła grono ekspertów w polsatowskim "Tańcu z Gwiazdami”. Na parkiecie towarzyszyli jej tacy panowie jak Piotr Świerczewski, Aleks Mackiewicz, wspomniany Cezary Trybański oraz Tomasz Karolak. W edycji z 2026 roku jej partnerem tanecznym został Kamil Nożyński.

Czy Izabela Skierska ma partnera?

Pomimo sporej rozpoznawalności, tancerka skutecznie chroni swoją prywatność. Na jej profilach społecznościowych próżno szukać jakichkolwiek wzmianek o rodzinie czy sprawach sercowych.

Czy Izabela Skierska ma dzieci?

W internecie nie znajdziemy żadnych doniesień mówiących o tym, by Izabela Skierska posiadała potomstwo. Jej życie poza parkietem jest ściśle chronione przed uwagą mediów, a wszystkie dostępne informacje skupiają się wyłącznie na jej imponującej karierze.

