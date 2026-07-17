Sandra Kubicka rozkwita przy nowym partnerze. Zdecydowała się na kolejną zmianę!

Sandra Kubicka rozkwita po rozwodzie

W życiu Sandry Kubickiej (31 l.) ciągle coś się dzieje. Jeszcze kilka miesięcy temu była w burzliwym związku z Aleksandrem Milwiw-Baronem (42 l.). Historia ich miłości pełna była wyznań, publicznych zapewnień o wielkim uczuciu, ale też wzajemnych oskarżeń. Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary.

Na początku 2025 roku Sandra Kubicka oświadczyła, że złożyła papiery rozwodowe. Do rozprawy jednak nie doszło, bo małżonkowie dali sobie kolejną szansę. Sielanka nie trwała jednak za długo i na początku 2026 roku historia się powtórzyła. Tym razem dotarli na rozprawę rozwodową. Ich małżeństwo oficjalnie zakończyło się w połowie marca.

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Sandra Kubicka odświeżyła fryzurę. Fani zachwyceni!

Dziś Aleksander Milwiw-Baron i Sandra Kubicka budują życie na nowo, ale już osobno. Modelka zdążyła już nawet wejść w nowy związek. Od pewnego czasu spotyka się z Adamem Zaorskim (31 l.). Ukochany Sandry związany jest z branżą technologiczną, ale show-biznes nie jest mu obecny.

Modelka chętnie chwali się ukochanym w social mediach i nie kryje swojego szczęścia. Po zmianie partnera zdecydowała się teraz na kolejną. Już nieco mniej spektakularną. Sandra postanowiła odświeżyć fryzurę. Celebrytka, która od lat kojarzona jest z jasnymi puklami, naturalnie ma ciemniejsze włosy.

Od niedawna może się pochwalić włosami w kolorze mlecznej czekolady. Jej fani są zachwyceni tą zmianą! Czy tym razem Sandra na dłużej pozostanie szatynką?

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