Przyjaciel Barona skomentował romantyczny filmik Sandry Kubickiej. Szybko to jednak... usunął

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka to znana polska influencerka i modelka, która pierwsze kroki w świecie mody stawiała za oceanem. W USA miała okazję pracować dla tak prestiżowych marek jak Guess czy Victoria’s Secret. W Polsce głośniej zrobiło się o niej w 2019 roku, kiedy to zachwyciła widzów w programie „Taniec z Gwiazdami”, odpadając dopiero w półfinale i zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Cztery lata później (w 2023 roku) zadebiutowała w nowej roli – poprowadziła realizowane dla TVP reality show „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”.

Prywatnie celebrytka przez kilka lat tworzyła związek z muzykiem Aleksandrem Baronem. Para doczekała się wspólnie syna, Leonarda. Choć ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i w 2026 roku sfinalizowali rozwód, Sandra Kubicka nie rezygnuje z kariery i wciąż prężnie rozwija swoją działalność w mediach społecznościowych

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Sandra Kubicka szaleje na włoskich wakacjach. Przeszkodził jej przyjaciel byłego męża

Obecnie Sandra Kubicka szaleje jeszcze podczas swoich włoskich wakacji. Pochwaliła się mnóstwem zdjęć nie tylko ze zwiedzania, ale również z plażowania, pływania czy... jazdy luksusowym autem. Dziewczyna nie ukrywała swojego zachwytu i szczęścia nad pobytem we Włoszech. Gdy wstawiła rolkę z Adamem Zaorskim, nie ukrywała swojej radości. Nie spodziewała się jednak, że skomentuje to wszystko najlepszy przyjaciel jej byłego męża - Tomson.

- Another one bites the dust! Kondolencje dla pana! napisał Tomson.

Choć komentarz szybko usunięto, w internecie nic nie ginie. Internauci byli zdziwieni reakcją muzyka. Myśleli, że Baron z Kubicką rozstali się w zgodzie, a wokalista Afromental "nie ma złej krwi" do byłej żony przyjaciela. Internauci nie ukrywają swojego zawodu Tomsonem - jak uważają, zachował się dosyć niedojrzale.

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