Sandra Kubicka chwali się relacją z nowym chłopakiem. Tak partner dogaduje się z jej synkiem

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka to popularna polska modelka i influencerka, która swoją karierę rozpoczynała w Stanach Zjednoczonych, współpracując z takimi gigantami modowymi jak Victoria’s Secret czy Guess. W rodzimym show-biznesie zaistniała mocniej w 2019 roku, zdobywając trzecie miejsce i docierając do półfinału w programie „Taniec z Gwiazdami”. Cztery lata później, w 2023 roku, sprawdziła się także w roli prowadzącej reality show Telewizji Polskiej „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”.

W życiu prywatnym przez kilka lat była związana z muzykiem Aleksandrem Baronem, z którym doczekała się syna Leonarda. Choć ich małżeństwo przeszło do historii i zakończyło się rozwodem w 2026 roku, celebrytka nie zwalnia tempa w sieci.

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Sandra Kubicka szczerze o nowym związku. Co z jej synkiem?

W 2026 roku na "Super Expressie" ujawniliśmy, że Sandra Kubicka ma nowego partnera. Jakiś czas później dziewczyna sama pokazała go w swoich mediach społecznościowych. Adam Zaorski to przedsiębiorca z branży technologicznej. Spotykał się wcześniej z jedną modelką - Darią Mikołajaczak. Obecnie jest szczęśliwym partnerem Sandry Kubickiej, która nie ukrywa zachwytu swoim chłopakiem.

- Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną, jakiego poznałam, bardzo dojrzały i wyrozumiały. Jest przeinteligentny, zabawny, czuły i codziennie sprawia, że czuje się najważniejsza. Mój układ nerwowy przy nim odpoczywa. „Jeśli chcesz wiedzieć jaki jest mężczyzna spójrz na uśmiech jego kobiety” - bardzo lubię to powiedzenie ostatnio - opowiadała Sandra.

Internauci jednak byli ciekawi, jak nowy partner podszedł do jej małego synka. Chłopiec jest w końcu całym światem Sandry, więc ich relacja jest dla niej bardzo ważna.

- Bałam się bardzo czy ktoś jeszcze mnie pokocha z małym dzieckiem, ale moja przyjaciółka powiedziała mi kiedyś takie piękne słowa, które utkwiły mi w pamięci: "Jasne, zainteresowanie będzie mniejsze, ale przyciągniesz tylko takiego mężczyznę, który będzie dojrzały emocjonalnie i gotowy pokochać Was razem w pakiecie". Czasami nie dowierzam jak patrzę na nich razem - podsumowała Sandra.

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